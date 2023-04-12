譚仔雲南米線︱豬皮豬軟骨花椒重慶酸辣湯米線 恆仔食到舔舔脷 Ivy So讚夠麻夠香

趙善恆(恆仔)、蘇雅琳(Ivy So)近日在劇集《和解在後》有不錯演出，因此獲譚仔雲南米線(譚仔)邀請，出席最新美食「豬皮豬軟骨花椒重慶酸辣湯米線」試食會，兩人大讚再譽歸來的重慶酸辣湯夠辣，麻辣豬皮口感則爽中帶軟，還品嘗到豬軟骨湯和花椒的香氣

川菜館老闆恆仔鍾情酸辣湯 恆仔和Ivy，因新劇播出而人氣急升，恆仔更是首次由大銀幕轉投公仔箱自導自演；而首次擔正做女一的Ivy，亦獲網民大讚好演技，二人在劇中偶爾意見不合，但現實中卻同是譚仔fans。作為三家川菜食店老闆的恆仔，坦言吃盡所有譚仔的限定米線：「我愛辣程度令身邊人感到瘋狂，差不多每餐都吃辣，特別是重慶酸辣，不但味道層次豐富，所帶來的觸感亦非常重要。同時，當我每次得知有限定新品推出都會第一時間品嘗，今次能有幸率先試食，當然興奮。」

Ivy So 愛豬軟骨湯骨膠原滿滿 去年受邀率先試食花椒重慶酸辣湯米線的Ivy，自言一試難忘，今次再度受邀試食，笑稱終解相思之苦：「上年初嘗酸辣湯米線時已覺驚豔，之後數次到譚仔重溫美味，推廣期後更一直念念不忘，得知譚仔再度推出這款米線，我特意節食數天，好讓今天能盡情地大快朵頤！」Ivy亦非空口說白話，吃完一碗後再追加另一碗，更請譚仔姐姐為她多加麻辣豬皮：「全新麻辣豬皮爽中帶軟，索盡麻辣湯底精華，加上豬軟骨的骨膠原滿滿，多吃也不覺有罪惡感。」