譚仔雲南米線 x Deliveroo 搵Dee哥 保錡代言最新美食優惠

Dee哥任導演，再度發揮「九龍灣塔倫天奴」鬼才本色，加入ERROR式笑料，跟「牛脷‧釀豆腐配胡椒鮮番茄湯米線」配搭一樣，新鮮感十足。廣告故事講述Dee哥跟大部份的香港人一樣，在人多車多的彈丸之地，過著庸庸碌碌的生活，無法隨心所欲。保錡代表著生活上的煩躁，對Dee哥窮追不捨，由地盤、公園、草原、農場到海底均見到保錡在狂奔，令Dee哥壓力爆煲高呼：「做咩追住我呀？」不過，香港人最叻是靈活走位，既然街上車水馬龍，難有安樂茶飯，Dee哥遂靜心以「咪住先」態度去解決土地問題。

譚仔雲南米線(譚仔)近日推出fusion風味美食「牛脷．釀豆腐配胡椒鮮番茄湯米線」，更與外賣平台Deliveroo合作，只要經平台訂購，即享獨家七折優惠。譚仔及Deliveroo，特別找來ERROR的何啟華(Dee哥)及吳保錡拍攝全新廣告。

兼編導演三職的Dee哥，將扮鬼扮馬重任交給保錡，笑言幫助好兄弟開拓演員之路。他說：「ERROR身為『宇宙天團』，始終是偶像團體，到餐廳堂食難免會有點麻煩，加上香港地少人多，想在外吃啖安樂茶飯著實不容易，所以叫外賣絕對是最佳解決辦法。」

益阿濟做外賣仔賺外快

Dee哥坦言ERROR向來一條心，有錢齊齊搵，所以找來濟哥客串外賣車手一角：「這種需要『由內到外再到內』的深層次角色，當然非阿濟莫屬，單是聽聲已經感覺到這位外賣車手有多麼『想』返工，今次幫阿濟賺點外快，希望貧窮不再限制他的工作態度，幫ERROR多接job，哈哈！」