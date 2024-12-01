譚仔香港米線︱伍允龍越洋擔任開幕嘉賓 「王九」魅力吸引大批影迷迫爆現場

譚仔國際再度拓展世界版圖，於澳洲墨爾本市中心的Swanston St開設首間「譚仔香港米線」，12月中在墨爾本中央購物中心(Melbourne Central)開設另一分店；新年過後兩間分別於格倫．韋弗利(Glen Waverly)和博士山(Box Hill)的分店亦將陸續開幕。
憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升的伍允龍(Philip)，遠赴墨爾本出席「譚仔香港米線」開幕活動，吸引大批居澳華人迫爆現場，一睹「王九」風彩，伍允龍說：「首先要感謝譚仔邀請，讓我有機會來到澳洲墨爾本，這是我第一次來澳洲呢，想不到我在墨爾本也有這麼多影迷，感覺相當神奇。」Philip開心可以跟澳洲的影迷見面，跟大家拍照閒聊，有種他鄉遇故知的感覺，又說：「我相信當中有更多是譚仔的粉絲，得知譚仔終於進駐澳洲，特地前來品嚐久遺了的熟悉港味，算是沾了譚仔的光，哈哈！」
Philip透露在活動前遊覽「唐人街」Swanston Street時，目光隨即被「譚仔香港米線」墨爾本首間分店吸引，並說：「墨爾本分店的室內設計匠心獨運，時尚之餘亦加添了不少香港元素，充滿親切感。澳洲店結合了『譚仔』及『譚仔三哥』兩大品牌的精髓，以亮紅撞墨綠作為主色調，相當Sharp醒；加上特別的建材如綠色磚牆、黑色鏡面牆身、卡位、仿霓虹的LED燈飾及天花米線燈等，令居澳華人及澳洲人也能感受及細味香港情懷！」
Philip除了大讚「譚仔香港米線」的墨爾本首間分店裝修具品味外，又品嘗兩款地區限定的「和牛墨丸豆卜番茄濃湯米線」，寓工作於喪食，大飽口福。他說：「米線一直是我的comfort food，如果離開香港太久，總會心思思很想來一碗譚仔，吃一碗熱的米線，馬上渾身是勁，連寸勁都更寸、更勁呀，這次墨爾本限定的『和牛墨丸豆卜番茄濃湯米線』，和牛既juicy又有牛味，選用了澳洲當地的食材，完全品嚐到其鮮美。」
Philip 表示，此行除了專程到墨爾本力撐「譚仔香港米線」首間澳洲分店開幕外，更會轉飛悉尼出席電影節，對澳洲的好山好水最為欣賞。他說：「第一來澳洲覺得風景優美、氣候宜人，跟我的成長地芝加哥非常相似，而且這裡的人相當友善，生活節奏較香港緩慢，這種chill的生活態度相當適合我，之後有時間也想再來澳洲旅行呢。」最愛過聖誕的Philip又謂，今次最難忘是感受到南半球的Hot爆聖誕，並說：「以前在美國是過白色聖誕，天氣寒冷有雪，但澳洲則相反，聖誕老人是著短褲，甚至泳褲，真的大開眼界。」