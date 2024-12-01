譚仔香港米線︱伍允龍越洋擔任開幕嘉賓 「王九」魅力吸引大批影迷迫爆現場

譚仔國際再度拓展世界版圖，於澳洲墨爾本市中心的Swanston St開設首間「譚仔香港米線」，12月中在墨爾本中央購物中心(Melbourne Central)開設另一分店；新年過後兩間分別於格倫．韋弗利(Glen Waverly)和博士山(Box Hill)的分店亦將陸續開幕。

憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升的伍允龍(Philip)，遠赴墨爾本出席「譚仔香港米線」開幕活動，吸引大批居澳華人迫爆現場，一睹「王九」風彩，伍允龍說：「首先要感謝譚仔邀請，讓我有機會來到澳洲墨爾本，這是我第一次來澳洲呢，想不到我在墨爾本也有這麼多影迷，感覺相當神奇。」Philip開心可以跟澳洲的影迷見面，跟大家拍照閒聊，有種他鄉遇故知的感覺，又說：「我相信當中有更多是譚仔的粉絲，得知譚仔終於進駐澳洲，特地前來品嚐久遺了的熟悉港味，算是沾了譚仔的光，哈哈！」