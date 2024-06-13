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娛樂
2024-06-13 17:30:24

譚俊彥拍攝工作排至明年 差啲忘記跟狄龍慶祝父親節

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譚俊彥表示拍攝工作排到密密麻麻，非常感恩。(羅錦鴻攝)

譚俊彥表示拍攝工作排到密密麻麻，非常感恩。(羅錦鴻攝)

譚俊彥、李佳芯(Ali)、郭柏妍、黃洛妍等昨日(12)出席新劇《麻雀樂團》(暫名)的煞科宴，眾人都表示非常不捨今次拍攝。

譚俊彥表示今次拍攝最難忘是打麻雀，「大家都以為四個人打牌好快過，但當大家都係四、五個鐘都係打同一鋪牌就好大壓力！因為平時打牌就係咁推出去，但今次係邊拍邊回帶，又要記住自己隻左手係點，右手係點，真係好大壓力！到最後大家研究到係要聲音導航，佢哋拍我隻手時，會叫我摸第二隻牌打出去，就係咁處理咗個場口。始終都希望觀眾睇得過癮，有時遇到啲牌有問題，我都要即刻facetime我阿媽，等啲auntieuncle俾意見。」

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姜大衛與譚俊彥在新劇有不少對手戲。(羅錦鴻攝)

姜大衛與譚俊彥在新劇有不少對手戲。(羅錦鴻攝)

預告同狄龍飲茶

提到父親節將近，問到如何慶祝，他表示因為忙於拍攝，所以跟老婆說︰「無所謂啦！」沒料到被老婆責罵，他說︰「佢鬧醒我！佢問我『你老竇呢！』係喎！做咗老竇其實仲係做仔，所以到時會同老竇去飲茶。」提到女兒早前生日，他稱現時9歲的小朋友已經很成熟，笑謂不太習慣女兒變成少女，因在他心中仍然囡囡是「一嚿飯」。

他表示下半年的工作非常緊湊，有不同的拍攝，而《新聞女王》亦已安排於明年拍攝。問到會否再拍電影，他稱暫時沒有安排，但透露TVB有自家電影製作將會推出，會以公司的工作為主。

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《麻雀樂團》(暫名)的煞科宴。(羅錦鴻攝) 李佳芯、譚俊彥、郭柏妍出席《麻雀樂團》(暫名)的煞科宴。(羅錦鴻攝) 何啟南、姜大衛、韋家雄出席《麻雀樂團》(暫名)的煞科宴。(羅錦鴻攝) 《麻雀樂團》(暫名)的煞科宴。(羅錦鴻攝)
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