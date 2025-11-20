譚俊彥與一眾新力軍唱功捱轟 回家反思認災難唔會因此拒唱live

TVB台慶昨日(19日)播出其中一個環節，由陳豪、譚俊彥、高海寧、張振朗帶領多位新力軍演出，大會更安排一班新力軍有鏡頭大特寫，及一人一句唱歌的機會。雖然場口頗感人，亦有勵志的感覺，但一眾新力軍開口即變「車禍」現場，全員的唱功達「災難級」。有網民指向來唱功麻麻的陳豪最醒目，索性完全唔唱，成功避過再次被人笑似「墜機」。

認同唱功係災難

譚俊彥被批唱得生硬，但比起一班新力軍還要好。事後他發文表示自己回家反思了很多，他說︰「首先多謝好多唔同嘅網民同埋觀眾朋友畀咗好多意見同埋聲音。當然啦！亦都好多人覺得大家唱得唔好好災難，你問我，我絕對認同。」他稱該部份的表演並非是唱歌表演，真正的意義是讓一班新力軍有舞台表達自己的機會。

他寫道︰「呢一part係比一班新人有機會，喺個台上感受一個屬於佢哋嘅舞台。呢一張相係我哋彩排完之後影嘅，大家都笑得好開心，係因為我可以話畀你聽呢一part嘅同事無論係演員、排舞師、監製、pa，2每一位都好投入咁，佢希望張事情做到最好！」