譚俊彥 陳曉華赴澳悉尼 為華裔小姐任評審及表演

譚俊彥、陳曉華等，早前赴澳洲悉尼，擔任《2024澳洲華裔小姐競選總決賽評審及表演嘉賓，並與澳洲觀眾的近距離接觸。兩人上周五抵達悉尼後，立即出席競選總決賽的新聞發布會，與11位佳麗正式見面。譚俊彥和陳曉華在現場鼓勵佳麗們放鬆心情，展現自信。司儀安德尊則在台上與她們互動，分享自己參演《新聞女王2》的準備情況，並幽默地詢問陳曉華感情狀況。陳曉華則以劇集對白回應，場面既搞笑又溫馨。
周末決賽日，兩人以震撼群舞為競賽揭開序幕。佳麗們在才藝表演、問答環節及演戲等各個環節中，均展現「智美風尚 慧雅傳承」的主題。陳曉華在台上演唱了兩首歌曲，並分享自己今年參演的多部劇集，呼籲觀眾多多支持。譚俊彥在演唱時走向觀眾席，與在場嘉賓近距離互動，令全場陶醉於他的歌聲中。
經過激烈角逐，最終由10號寧紫薇(Jessi)奪冠，並同時贏得最上鏡小姐榮譽，成為雙料冠軍。亞軍與季軍分別是12號謝涵菲(Joanna)和7號徐子玥(Zoey)，友誼小姐則由4號黃君瑤(Ivy)獲得。兩位藝人與眾嘉賓、贊助商合影留念，為比賽畫上完美句號。
剛過的周日，譚俊彥與陳曉華在Darling Square舉行見面會，吸引了眾多粉絲到場支持，現場氣氛熱鬧。當地主辦早前在社交媒體上徵集網友的提問，並邀請fans親臨現場與兩位藝人互動，進行親密合影。兩位明星分享了對悉尼之行的印象，表示很榮幸能見證澳洲華裔小姐競選的成功，並感受到澳洲華人社區的熱情與支持。