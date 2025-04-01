譚俊彥 陳曉華赴澳悉尼 為華裔小姐任評審及表演

譚俊彥、陳曉華等，早前赴澳洲悉尼，擔任《2024澳洲華裔小姐競選總決賽評審及表演嘉賓，並與澳洲觀眾的近距離接觸。兩人上周五抵達悉尼後，立即出席競選總決賽的新聞發布會，與11位佳麗正式見面。譚俊彥和陳曉華在現場鼓勵佳麗們放鬆心情，展現自信。司儀安德尊則在台上與她們互動，分享自己參演《新聞女王2》的準備情況，並幽默地詢問陳曉華感情狀況。陳曉華則以劇集對白回應，場面既搞笑又溫馨。

周末決賽日，兩人以震撼群舞為競賽揭開序幕。佳麗們在才藝表演、問答環節及演戲等各個環節中，均展現「智美風尚 慧雅傳承」的主題。陳曉華在台上演唱了兩首歌曲，並分享自己今年參演的多部劇集，呼籲觀眾多多支持。譚俊彥在演唱時走向觀眾席，與在場嘉賓近距離互動，令全場陶醉於他的歌聲中。