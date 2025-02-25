譚俊彥7歲兒子面對媒體訪問極淡定　讀星二代一條龍學校　學費最平每年10萬

譚俊彥（Shaun）與內地女星任祉妍透過拍攝而認識，當年任祉妍被譚俊彥誠意打動，於2015年結婚，並放下舞台劇演藝事業，跟隨譚俊彥回港，二人現時育有9歲大女Renee及7歲細仔Rex。日前，譚俊彥首攜兒子Rex父子檔出席活動，囝囝面對媒體訪問時表現淡定，一啲都唔怕羞；而原來，Rex喺幼稚園時已獲獎無數，仲曾喺2023年得到《教育出版社》舉辦之《全港幼稚園來說普通話比賽》全港總冠軍，而且曾擔任活動司儀，相當叻仔。

一年學費喺港幣$99,825至$146,927之間

Rex現時與姐姐Renee一樣升讀一條龍私立名校保良局蔡繼有學校。保良局蔡繼有學校屬於一條龍非牟利男女私立學校，提供中小學12年課程，包括5年小學、3年初中校本課程、2年IGCSE課程及2年國際文憑IB課程。根據學校官方網站顯示2024年至2025年嘅學費喺港幣$99,825至$146,927之間。

據悉，該學校為競爭十分大，更加係星二代集中地，包括胡杏兒大仔Brendan、徐淑敏兩名女兒黃心瑤及黃心柔、郭可盈女兒林天若、林曉峰及康子妮兩個兒子林寶及林熙、胡諾言大女胡芷苓、二女胡芷悠和細仔胡澔錕。