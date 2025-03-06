譚倩紅93歲精神奕奕現身飯局　《真情》演容姨成名　去年暈低後裝心臟起搏器

90年代長壽處境劇《真情》中飾演傭人容姨嘅譚倩紅，今年已經93歲，睇落仍然相當精神。日前資深傳媒人汪曼玲分享同圈中好友食開年飯嘅照片，譚倩紅都有出席，而且裇靚個頭出席，同場仲有前無線高層劉家豪梅小青伉儷、葉子楣同埋袁文傑張潔蓮伉儷。

譚倩紅裇頭出席開年飯睇落相當精神

90年代長壽處境劇《真情》中飾演傭人容姨嘅譚倩紅，今年已經93歲，睇落仍然相當精神。日前資深傳媒人汪曼玲分享同圈中好友食開年飯嘅照片，譚倩紅都有出席，而且裇靚個頭出席，同場仲有前無線高層劉家豪梅小青伉儷、葉子楣同埋袁文傑張潔蓮伉儷。

去年「容姨」接受汪曼玲訪問時提到，自己曾經喺屋企暈低，「容姨」愛女之後送媽媽去醫院檢查，醫生建議譚倩紅帶住儀器監測心跳，結果發現譚倩紅平均心跳率曾經低見29，比正常水平嘅每分鐘60至70下低一半。醫生於是要求譚倩紅做手術安裝心臟起搏器，而「容姨」亦覺得安裝起搏器之後冇咁易攰。原來譚倩紅一直以為因為年紀大先係咁，唔知道同心率不正有關。