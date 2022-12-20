譚偉權重拍「12隻恐龍去野餐」MV 盼新版歌曲再hit爆兒童界

「十二隻恐龍去野餐 齊乘坐旅遊車出發了」這句經典兒歌來自譚偉權(Gary)的《白石嶺公園》，此歌更獲得《1999年度兒歌金曲頒獎典禮》的「十大兒歌金曲」。日前Gary應北角某商場之邀，與一眾小朋友齊齊穿上搞鬼恐龍服飾重新演繹《白石嶺公園》MV。拍攝當日，Gary與小朋友打成一片玩麻鷹捉雞仔、過馬路及在戶外草地齊齊野餐，重現「12隻恐龍去野餐」溫馨快樂場面。

Gary很高興收到商場邀請翻拍《白石嶺公園》這首經典兒歌MV，給予歌曲翻紅的機會。他指《白石嶺公園》仿佛讓他永遠留住青春一刻，並透露新MV將會在他的社交平台不日發佈。他希望藉今次活動令歌曲再次紅遍全港，讓此歌繼續成為每一代小朋友的集體回憶。

他透露現時除了音樂劇的演出外，同時亦正在拍攝電視劇《異空感應》，與陳家樂合作愉快，時間雖然有點趕急，但能夠做自己喜歡的事，仍然感到十分開心！他表示早前亦為公司完成拍攝其他作品，但仍在後期製作中，尚待播出。在電視及電影方面，未來他希望可以與不同前輩合作，因為在他們身上獲益良多；至於在舞台劇方面，他則希望可以與後輩合作，因為在年輕一代的舞台劇演員身上可以感受到他們的熱情，互相刺激大家，繼續燃燒演出的夢想。