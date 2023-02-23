譚偉權陳恩碩Cabaret show一票難求 加開4場滿足觀眾

「Gary哥哥」譚偉權與陳恩碩(Tom)於本土長壽音樂劇《我們的青春日誌》合作而成為好友。兩代舞台發燒友惺惺相惜，合力炮製《我們的青春日誌》中重要角色高立仁（譚偉權飾）的外傳《Ko’s Coffee的最後1小時》，以在香港難得一見的Cabaret形式，於Ko’s Coffee實體店上演。

故事承接了《我們的青春日誌》劇情，高立仁因為要移民，於是把經營多年的Ko’s Coffee交由初戀情人嚴校長接手，並易名為Yim’s Coffee。在交接前的最後1小時，高立仁邀請各方好友聚首一堂，透過多首由現場樂隊伴奏的廣東話流行曲，細訴自己一生，與此同時，出席人士更可以率先試食Yim’s Coffee的Tasting Menu。6場演出門票全數售罄，一票難求，最後應徇眾要求加開最後4場，由即日起至3月14日逢星期一及二晚上演。

忘年之交一起癲

譚偉權形容跟陳恩碩是忘年之交，讚賞對方是個坐言起行的藝術工作者，對創作充滿熱情，跟他喜歡不斷增進自己、嘗試及探討新事物的性格不謀而合，而《Ko’s Coffee 的最後1小時》就是在這種對創作的熱枕及激情中順利誕生，希望觀眾喜歡。

陳恩碩感謝對方願意陪他一起癲，創作全新的作品。他指這是一個一人Show由Gary哥哥獨擔大旗，演出多首橫跨80年代至現代、膾炙人口的廣東話流行曲，從而演繹高立仁的一生，當中定有能引發大家共鳴的地方。