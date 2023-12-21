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娛樂
2023-12-21 17:24:59

譚嘉儀設計首飾要帶正能量 楊梓菁自由身盼與新公司合作

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生活

楊梓菁、譚嘉儀一起出席Ally的新店開幕活動。

可宜、楊梓菁、譚嘉儀等，今日現身大坑出席陳樂榣(Ally)的WOW JEWELLERY新店開幕，譚嘉儀稱，多謝Ally給她機會擔任設計師，「我一直好鍾意Ally設計首飾，佢問我有冇想過有自己首飾系列，我好開心，因為一直對設計飾物好有興趣，所以Ally邀請我一齊合作，出左Hosanna十字架系列。」譚嘉儀指，自己是基督徒，因宗教信仰就用了十字架元素，「其實有信仰與否我亦希望透過這個系列飾物，帶俾大家更多正能量，記得無論遇到咩困難都好，身邊人總會有人幫到你。」

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楊梓菁、譚嘉儀在Ally幫助下，成立自己的首飾系列。

楊梓菁、Ally一直是好姊妹，Ally新店開張當然出席支持，更幫手設計首飾。「今次係我第一次接觸做首飾生意，Ally係好有經驗，我都向她學習。」楊梓菁暫時休息中，強調不會放棄幕前演出，「始終熱愛拍戲，目前為自由身，尚未跟新公司傾好合作，希望在自由身的空檔期，有機會跟其他公司合作。」

 

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楊梓菁指，不會放棄幕前工作。

可宜向Ally取新手媽媽經

 

懷孕5個月的可宜，透露是Ally的首飾支持者，覺得首飾好閃好靚，她又稱是街坊，常與老公放狗時幫襯Gordon間café店，現在更不時向對方請教新手媽媽心得，可宜說：「我特別向Ally取經買大肚婆褲，牛仔褲好緊好唔舒服，仲有要物色一位好嘅陪月顧問。」可宜因懷孕減少出鏡工作，但仍會接一些輕便司儀工作：「而家好容易攰，體形又愈嚟愈大，好快就冇電 ! 做完幾個鐘工作就要立即瞓覺，幸好BB乖，我沒有太大唔舒服，完全冇作嘔作悶，唯一係好易攰。」

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懷孕5個月的可宜，一見Ally即傾湊仔經。

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