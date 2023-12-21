譚嘉儀設計首飾要帶正能量 楊梓菁自由身盼與新公司合作

楊梓菁、Ally一直是好姊妹，Ally新店開張當然出席支持，更幫手設計首飾。「今次係我第一次接觸做首飾生意，Ally係好有經驗，我都向她學習。」楊梓菁暫時休息中，強調不會放棄幕前演出，「始終熱愛拍戲，目前為自由身，尚未跟新公司傾好合作，希望在自由身的空檔期，有機會跟其他公司合作。」

可宜向Ally取新手媽媽經

懷孕5個月的可宜，透露是Ally的首飾支持者，覺得首飾好閃好靚，她又稱是街坊，常與老公放狗時幫襯Gordon間café店，現在更不時向對方請教新手媽媽心得，可宜說：「我特別向Ally取經買大肚婆褲，牛仔褲好緊好唔舒服，仲有要物色一位好嘅陪月顧問。」可宜因懷孕減少出鏡工作，但仍會接一些輕便司儀工作：「而家好容易攰，體形又愈嚟愈大，好快就冇電 ! 做完幾個鐘工作就要立即瞓覺，幸好BB乖，我沒有太大唔舒服，完全冇作嘔作悶，唯一係好易攰。」