譚小環獲老公支持開小食店 曾擴張連開兩茶記

譚小環與老公蔡強榮(渣哥)於2014年開設「渣哥一九九六」小食店，首間店舖位於銅鑼灣渣甸坊。開業初期，小環常常落鋪打點，更不時推車仔運送店舖物資。小環母親亦時常在店舖幫忙，而店舖用的醬汁亦是譚母幫手調較。不少食客也認得小環，因而成為店舖生招牌。

逾80萬創業 由於小環當時選址銅鑼灣，舖租不菲，但小食價錢非常親民，據知當時她獲老公打本以八十多萬創業，開業首月營業額有34萬，扣除開支獲利4萬。小環本身是94年港姐冠軍，她曾表示不介意變成魚蛋阿姐，笑言不用扮靚，可以慳不少。店舖的「1996」是來自小環的出生日期1972年9月6日，省卻72年之後，成為「1996」。