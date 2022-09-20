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娛樂
2022-09-20 17:19:24

譚小環獲老公支持開小食店 曾擴張連開兩茶記

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譚小環與老公蔡強榮最初在銅鑼灣開小食店，之後愈做愈大。

譚小環與老公蔡強榮最初在銅鑼灣開小食店，之後愈做愈大。

譚小環與老公蔡強榮(渣哥)2014年開設「渣哥一九九六」小食店，首間店舖位於銅鑼灣渣甸坊。開業初期，小環常常落鋪打點，更不時推車仔運送店舖物資。小環母親亦時常在店舖幫忙，而店舖用的醬汁亦是譚母幫手調較。不少食客也認得小環，因而成為店舖生招牌。

小環夫婦曾一度擁有4間小食店。

小環夫婦曾一度擁有4間小食店。

逾80萬創業

由於小環當時選址銅鑼灣，舖租不菲，但小食價錢非常親民，據知當時她獲老公打本以八十多萬創業，開業首月營業額有34萬，扣除開支獲利4萬。小環本身是94年港姐冠軍，她曾表示不介意變成魚蛋阿姐，笑言不用扮靚，可以慳不少。店舖的「1996」是來自小環的出生日期197296日，省卻72年之後，成為「1996」。

譚小環由港姐變魚蛋阿姐。

譚小環由港姐變魚蛋阿姐。

100毛與渣哥1996於17年一齊合作，在維園年宵賣小食。

100毛與渣哥1996於17年一齊合作，在維園年宵賣小食。

17年與100毛合作賣魚蛋

小食店生意愈做愈好，並擴充營業至九龍灣、鰂魚涌甚至東涌其後小環夫婦不時與100毛的林日曦等合作，17年在維園年宵合作開「毛記劣食」賣小食，當時100毛與小環各人合資一半。可能合作愉快，100毛的母企毛記葵涌於2018年透過附屬公司以250萬元入股渣哥49%，而渣哥夫婦與其他人則共同持有另外51%股權。19年，小環夫婦於九龍灣開設大渣哥茶記，當時100毛的員工到場支持。翌年，大渣哥茶記於灣仔開分店，惟一年後結業。小食店現只餘下九龍灣及東涌店。

重溫100毛藝人與小環夫婦合照︰

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