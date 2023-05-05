譚旻萱宣揚無膠日藐爆肌肉男 ANSONBEAN格鬥茶記姐姐

為宣揚環境保護及減少使用一次性塑膠產品，香港新活力青年智庫與Eco Drive Hong Kong發起每年5月30日為香港無膠日，今年請來譚旻萱（Mandy）與陳毅燊（ANSONBEAN）拍攝全新的宣傳短片，一改以往正經的拍攝手法，製作團隊在不同的短片中以輕鬆搞笑的橋段，帶出「不要膠下去」的環保訊息。
Mandy在短片中化身健身室女神，見到多位肌肉男士也不為所動，全因他們正在用塑膠水樽，最後她竟被樣子平平無奇、自備水樽的男士吸引。Mandy的角色要做出嫌棄靚仔肌肉男的表情，非常迫真，她笑說：「今次用好幽默嘅拍攝手法，幾好玩！喺片入面要藐咀藐舌啲用膠樽嘅大隻佬，呢個係劇情需要嚟嘅，因為藐咀藐舌都需要用力，平時唔會24小時都咁做，日常生活都唔會嘅。希望大家可以盡量帶吓環保、自備水樽，為環保出一份力。」
搞笑版功夫戲
至於ANSONBEAN則演繹在茶餐廳內點餐場面，當伙計姐姐想將即棄飲管放入檸檬茶中之際，ANSONBEAN馬上阻止，並跟呀姐一番「武鬥」。ANSONBEAN一向對拍攝認真又投入，今次也親自度好「打鬥」的招式、姿勢與節奏，連導演也被他的創意與無窮活力嚇倒，並笑言：「Anson真係好似馬騮仔，我認輸嘞，哈哈。」
今次拍攝能夠滿足ANSONBEAN多個願望，他說：「今次好好玩，本身聽到係要跳舞去格鬥，係有少少驚，因為要好認真咁去做係有啲尷尬，但原來係用喜劇型式，變咗係玩咁，因為杯檸茶係假嘅，所以就可以愈做愈誇張。我有少少似做咗武術指導咁，自己排啲動作，將之前喺越南Summer Jam Dance Camp學嘅，變咗做搞笑版功夫戲，就好似喜劇動作片，有少少成龍感覺嘅拍攝，好好玩！」他認同「不要膠下去」十分重要，並稱：「膠係燒唔到整唔走嘅，所以要減少用，除咗對環境差，膠都會影響到人嘅荷爾蒙，影響未來嘅生育。我自己都會用少啲膠嘅餐具，盡量自備水樽斟水，大家都應該一齊減少用膠。」