譚旻萱宣揚無膠日藐爆肌肉男 ANSONBEAN格鬥茶記姐姐

為宣揚環境保護及減少使用一次性塑膠產品，香港新活力青年智庫與Eco Drive Hong Kong發起每年5月30日為香港無膠日，今年請來譚旻萱（Mandy）與陳毅燊（ANSONBEAN）拍攝全新的宣傳短片，一改以往正經的拍攝手法，製作團隊在不同的短片中以輕鬆搞笑的橋段，帶出「不要膠下去」的環保訊息。

Mandy在短片中化身健身室女神，見到多位肌肉男士也不為所動，全因他們正在用塑膠水樽，最後她竟被樣子平平無奇、自備水樽的男士吸引。Mandy的角色要做出嫌棄靚仔肌肉男的表情，非常迫真，她笑說：「今次用好幽默嘅拍攝手法，幾好玩！喺片入面要藐咀藐舌啲用膠樽嘅大隻佬，呢個係劇情需要嚟嘅，因為藐咀藐舌都需要用力，平時唔會24小時都咁做，日常生活都唔會嘅。希望大家可以盡量帶吓環保、自備水樽，為環保出一份力。」