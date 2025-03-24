譚旻萱未知女團Me&今年工作計劃 朱鑑然新電影挑戰演醫科角色

譚旻萱、朱鑑然、Locker(左2 )及Black Ferns Sevens隊 Sarah Hirini出席「帝舵表」七人欖球切磋活動。（娛樂組攝）

帝舵表今日與品牌全球合作夥伴紐西蘭傳奇欖球隊 All Blacks Sevens 及 Black Ferns Sevens 再次合作，於香港舉行別開生面的活動。活動將健身與卓越運動精神完美結合，更以醉人的維港景色作為襯托，份外矚目。八位All Blacks Sevens 及 Black Ferns Sevens球員親臨位於 K11 Musea 的 PURE Fitness，參與帝舵表獨家訓練營，讓嘉賓們親身投入世界級運動員的訓練體驗，欣賞他們展現精湛球技。

林家熙指譚旻萱朱鑑然比他高大 帝舵表及周生生的尊貴嘉賓，以及香港時尚名人包括譚旻萱（Mandy Tam）、朱鑑然（Kevin Chu）及 林家熙（Locker Lam）均出席了本次活動。Mandy、朱鑑然和Locker接受訪問分享對於欖球的看法，朱鑑然坦言比較少接觸欖球，而Mandy則回應：「以前聽啲friend打欖球會斷十字韌帶，所以成日都覺得欖球係比籃球會有更加多碰撞嘅活動。」Locker指對於Mandy和朱鑑然在今日欖球切磋活動信心非常大，並笑言：「因為佢哋嘅身形好好，已經比我高大。」

朱鑑然新電影挑戰演醫科角色 被到未來的工作計劃，Locker表示：「《搗破法蘭克》嚟緊就快會上映，我會入戲院同觀眾交流下。」Mandy回應有關跳唱女團組合Me&的最新發展動態：「今年就等緊公司講，可能有啲planning，但係都未知住。」她透露明天即將飛往日本進行拍攝，並表示：「同日本嘅演員合作都幾緊張。」朱鑑然指自己正在忙於拍攝電影，將要挑戰飾演醫科的角色！