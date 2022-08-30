譚旻萱瘦身10磅拍廣告 自我值增練舞學唱歌

年僅21歲的譚旻萱（Mandy），因替呂爵安的歌曲《E先生連環不幸事件》擔任MV女主角而人氣急升，目前更成為新一代廣告女神，Mandy近日為護膚品牌拍攝全新廣告，廣告短片中，她穿上純白色裝束，在拍攝前更做足準備功夫，為保持白滑肌膚，每天敷面膜又吃得清淡；加上每天也跑步做Gym保持身段，最近三個月成功減去10磅贅肉，希望日後能繼續以最佳狀態呈現大家眼前。

鏡頭前忍笑扮斯文

天生擁有女神外表的Mandy，其實內在是男仔頭性格，在拍攝期間要不停「扮斯文」兼忍笑，Mandy笑說：「我最鍾意拍護膚品廣告，記得我入行後最多護膚品客戶搵我，今次同新客戶合作，真係好開心！其實拍廣告時可以有機會chok足全日，係咁chok住撥頭髮，好難得咁感覺到自己好完美嘅一面。因為平時喺街一定唔會咁做，可以滿足我chok得完美嘅慾望，希望嚟緊有客戶鍾意埋我把頭髮，搵我拍一個chok住做嘅護髮產品廣告啦！哈哈！」近期Mandy除了拍廣告及參與劇集拍攝等工作外，她更努力學習唱歌和跳舞，並說：「工作之餘就係要增值自己，我一直努力做運動keep弗，而家瘦咗都有10磅，始終瘦啲上鏡會靚啲。我仲有學唱歌同跳舞，而家鍾意咗跳舞，覺得好好玩、好有興趣！至於唱歌方面，雖然大家覺得我把聲鵝公喉，自己對唱歌都有啲緊張同唔自在，不過老師都讚我有潛質，我會再加啲努力，克服對唱歌嘅恐懼。」