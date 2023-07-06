譚旻萱Mandy受廣告商歡迎 首次踏進錄音室挑戰開金口

新世代女神譚旻萱（Mandy）於2023年上半年的成績表現理想，繼夥拍ERROR的電影《陰目偵訊》後，Mandy同樣獲廣告商青睞，除跟Edan、Jeffrey拍攝啤酒廣告，她又為預防HPV出力，拍住姜濤及小師妹林熙彤拍攝教育微電影，以影視廣告多棲發展。

譚旻萱︰ 非常有挑戰性

曾透露將挑戰不同領域的譚旻萱Mandy蓄勢待發，最近再獲大型連鎖餐廳麥當勞邀請，拍攝全新「深海狹鱈魚柳」精選早晨套餐廣告，大賣青春無敵本色的同時，Mandy更首次踏進錄音室，包辦今次廣告歌《Sea You Soon》，Mandy笑說：「今次拍攝麥當勞廣告要唱廣告歌，真係非常之有挑戰性，最初聽到首歌嘅demo時，會覺得自己唔會唱到咁高嘅音域，而且係用唔少真聲，加上要配合好有活力、開心嘅energy，冇得降key，所以對我嚟講真係好大挑戰。去到錄音室嘅時候真係會覺得自己冇可能做到，一開始都唔係太順利，不過唱順咗又OK喎！好驚喜！」

譚旻萱直言自豪可以過到呢關︰「係一個對自己嚟講好大嘅挑戰。令我回想返初入行時嘅寶礦力廣告，同今次一樣好有挑戰，之前就要學踩roller，今次就要學唱歌，人生第一次唱歌表演，真係好有成就感。」