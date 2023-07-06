譚旻萱Mandy受廣告商歡迎 首次踏進錄音室挑戰開金口

新世代女神譚旻萱（Mandy）於2023年上半年的成績表現理想，繼夥拍ERROR的電影《陰目偵訊》後，Mandy同樣獲廣告商青睞，除跟Edan、Jeffrey拍攝啤酒廣告，她又為預防HPV出力，拍住姜濤及小師妹林熙彤拍攝教育微電影，以影視廣告多棲發展。
譚旻萱︰非常有挑戰性
曾透露將挑戰不同領域的譚旻萱Mandy蓄勢待發，最近再獲大型連鎖餐廳麥當勞邀請，拍攝全新「深海狹鱈魚柳」精選早晨套餐廣告，大賣青春無敵本色的同時，Mandy更首次踏進錄音室，包辦今次廣告歌《Sea You Soon》，Mandy笑說：「今次拍攝麥當勞廣告要唱廣告歌，真係非常之有挑戰性，最初聽到首歌嘅demo時，會覺得自己唔會唱到咁高嘅音域，而且係用唔少真聲，加上要配合好有活力、開心嘅energy，冇得降key，所以對我嚟講真係好大挑戰。去到錄音室嘅時候真係會覺得自己冇可能做到，一開始都唔係太順利，不過唱順咗又OK喎！好驚喜！」
譚旻萱直言自豪可以過到呢關︰「係一個對自己嚟講好大嘅挑戰。令我回想返初入行時嘅寶礦力廣告，同今次一樣好有挑戰，之前就要學踩roller，今次就要學唱歌，人生第一次唱歌表演，真係好有成就感。」
炎夏沙灘拍攝 譚旻萱冇呻辛苦
今次麥當勞全新精選早晨套餐廣告拍攝為期四天，包括到沙灘、影樓、天台等取景，為讓Mandy帶出青春活力兼充滿陽光的主題，她被安排在沙灘上高舉滑浪板奔跑、在沙灘上滋味的吃深海狹鱈魚柳、拿着咪高峰又唱又跳等。
炎夏中拍攝，譚旻萱不但沒有呻辛苦，反而大呼「好爽」，她說：「真心好爽！出一身汗，感覺就好似做完運動，夜晚食多少少都OK嘛，嘻嘻。」而談到唱歌，這可說是Mandy人生的一大挑戰，最終能順利完成，而在拍攝又唱又跳時，Mandy更使出從張敬軒前輩演唱會中學到的「韓式呼吸」，活學活用，她笑說：「我睇張敬軒前輩演唱會時佢講過而家興男團假呼吸，我而家就係熱血地唱、動漫式呼吸，好好玩，一啲都唔辛苦。」超級動漫迷Mandy更笑言經常幻想自己是超級英雄，更祈禱希望擁有最強超能力的女英雄。