譚玉瑛効力新城主持新節目 新春團拜招待近百來賓出席

鬼王回歸有新搞作

馬浚偉在會上致辭，先祝大家龍年行大運、生意興隆。馬仔說：「今天是大年初六，亦是我們新城廣播有限公司33周年、龍年團拜暨節目巡禮的大好日子。而今年，亦是本人正式加入新城廣播後第一個農暦年。在未來日子，新城廣播將會有好多新的發展、新的開始，將會變得更多元化、更強大、更精彩！」團拜活動中，播放了節目巡禮精彩短片，並公布了2024年多個全新節目，當中包括有「鬼王」潘紹聰回歸再有新搞作，譚玉瑛今日就戴上太陽眼鏡型爆登場，相隔多年再任DJ開咪，聯同何基佑、黃筠兒、麥皓兒主持新節目《QK玉瑛室》，而梁思浩亦站台自言獲新城三度邀請回巢，透露以往兩次談不攏未能成事，今次在馬浚偉遊說下終於歸隊。