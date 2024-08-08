譚玉瑛爆朱茵拍《閃電傳真機》追問收工時間 為一件事唔遲得

朱茵、潘燦良和導演劉偉恒昨日 (7日) 到新城廣播接受譚玉瑛（阿譚）、何基佑及黃筠兒主持的《QK玉瑛室》訪問，朱茵和阿譚兩位昔日兒童節目《閃電傳真機》主持甫見面即熱情打招呼，阿譚更透露：「自從佢生咗囡囡之後就冇再見過佢。」而何基佑見到女神朱茵即化身小粉絲，主動遞上一張燙金Yes卡給女神簽名，事後還甜絲絲合照，他開心表示：「呢張卡真係要好好保存。」

朱茵是90年代女神，當年她一邊修讀演藝學院，一邊返無綫拍攝兒童節目，她指當年半工讀是她人生一段最辛苦的日子，「因為兩邊走，學校有習作，又要返無綫拍兒童節目，同學之間好難明我點解要拍戲，但我逢一至五返學，周六日先拍到節目。」阿譚大爆當時同事都有微言：「對我哋呢啲返工嘅人來講，你點解咁有優待，唔使返外景。」

問朱茵當時為何會拍兒童節目？她笑言也不知道，「嗰時無綫、亞視都入過學校揀啲啱佢哋節目的人，我係被揀選其中一個，但我只能夠拍兒童節目，仲記得我張合約係King Sir（鍾景輝）幫我簽，拍到後尾半年就快畢業，我就同無綫講我要返去畢業，因為我要攞到張畢業證書。」身旁的阿譚又爆朱茵當年拍節目會追問她收工時間，「佢都好抓緊時間，成日盤算幾時收工，但我又計得好準。」女神追問收工時間全因要同時照顧學業，被讚勤奮。

阿譚形容朱茵說話清晰不會轉彎抹角，朱茵則稱讚阿譚是元老級兒童節目主持，並跟阿譚說：「由我細個睇妳，到我入行同妳一齊做節目，喺妳身邊學到好多嘢，妳係靈魂人物，講嘅嘢就係。」

朱茵和潘燦良在劉偉恒導演的新劇中跟小朋友有大量對手戲，潘燦良更會由一位「虎爸」變成暖男爸爸，而朱茵則飾演一名嚴肅的小學老師，與同住胞妹經常起爭執。提到相隔十多年再度拍劇，朱茵直言不感到吃力，「因為自己鍾意，同一班同聲同氣嘅人一齊做嘢好開心，而且香港製作真係好快手，我哋都冇乜甩過，係一個好好體驗，未來日子都好期待好劇本、好角色。」