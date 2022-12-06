譚玉瑛親提因年紀大被逼離開兒童節目主持崗位：我消失都係啱

譚玉瑛為兒童節目元老級主持，1982年開始主持兒童節目《430穿梭機》、《閃電傳真機》、《至NET小人類》、《放學ICU》，絕對係幾代人嘅集體回憶。譚玉瑛1979年透過TVB藝員訓練班入行，曾於《童你一起長大了》分享當時監製喺籌款節目中見到佢做接線生，覺得佢笑容好親切，所以就搵佢。日前，譚玉瑛接受《香港演藝人協會》訪問時表示，覺得加入兒童節目後有使命在身，而佢初期根本唔知道點與小朋友合作，但當知道點做嘅時候就好鍾意做：「鍾意到公司話可以調我出去做話劇我都拒絕，可能我比較短視，我就係嗰刹那好滿足同開心，好鍾意做呢樣嘢。」

2014年，譚玉瑛不被續約，錄影最後一集《放學ICU》後一眾主持為佢送上蛋糕，譚玉瑛認為係一個完美終結。譚玉瑛回憶當時情況：「當時嘅主理人Sandy（無綫前高層余詠珊）有日叫我入佢間房，其實佢都幾清晰，話我知好想請一個好似我當年咁後生嘅人嚟做兒童節目，我都好明白製作人有佢嘅理念，而我又唔再年青，人哋又唔知點樣整你走。」譚玉瑛又提到，每隔4年左右身邊嘅主持都會轉一轉，覺得如果TVB想請一個後生而唔用佢都係合情合理：「咁我又唔再後生，我消失都係啱。唔捨得當然有，我記得當時採取態度係靜悄悄，冇講比身邊任何一個人知。」譚玉瑛分享指，自己以前會放好多茶葉喺公司，當時靜悄悄拎走所有茶葉，清空咗個Locker，當其他人知道後，Sandy即刻搵佢：「可能佢以為我主動同記者講，總之唔係好開心咁，佢上司又話佢做咩搞到件事咁。」

再被電視台邀主持兒童節目

而譚玉瑛無做兒童節目主持後，其實曾有電視台邀請佢主持兒童節目，但佢就拒絕咗對方，笑指：「可能我懶，我由10幾歲開始做到而家，做咗幾十年，好多人都冇我咁勤力，我唔做嘢都唔係寄生蟲啩，當時我係咁諗。」。譚玉瑛又指：「如果有一日我話我咩都唔想做時，一定係我體力出現咗問題，我唔希望有呢一日出現。」而喜愛食嘢同飲酒嘅譚玉瑛近年樂於轉做飲食節目主持，先後主持《阿爺廚房》和《香港原味道》系列。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉