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娛樂
2023-12-18 22:46:48

譚玉瑛61歲生日獲唐韋琪送蛋糕補祝 兩位拍檔明年再合作

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(左起)唐韋琪才藝訓練中心董事林澤健、何翠詩、唐韋琪、廖明飛、譚玉瑛、劉曼娜

 唐韋琪(Vikki) 旗下的才藝訓練中心與小領袖優兒教育中心合辦「第一屆愛的魔法說唱朗慈善演藝比賽」將於2024113 在位於尖沙咀的「柯士甸學校」舉行，現已接受報名。

日前她為「第一屆愛的魔法說唱朗慈善演藝比賽」舉行發佈會，是次比賽由5位來自音樂名家、教育界名人及殿堂級的兒童節目主持擔任評判團，5位重量級評判都有出席發佈會，分別為：香港著名音樂教育家廖明飛老師、「柯士甸學校」行政總監何翠詩老師、「小領袖優兒教育中心」總監劉曼娜老師，殿堂級兒童節目主持譚玉瑛姐姐、以及Vikki聯手擔任評判。

為「第一屆愛的魔法說唱朗慈善演藝比賽」一眾評判。

上月27日是譚玉瑛61歲生日，Vikki以主辦身份送上生日蛋糕，為譚玉瑛補祝生日，大家更一齊唱生日歌。Vikki宣布是次大賽以「愛」為主題，參賽者年齡由3歲至50歲，項目分別為：故事演講、唱歌、朗誦、話劇，歡迎以廣東話、普通話、英語參賽，而每位報名費扣除基本開支後，全數捐贈予「智慧光慈善基金」、「豆丼之家行動基金」，善款用作幫助獨居長者及流浪毛孩，

 譚玉瑛表示十分支持Vikki比賽同時做善事，能夠讓不同年齡的參賽者在比賽中都會關心社會，尤其年幼群組自小灌輸分享的訊息。談到生日願望，譚玉瑛表示：「生日已過了，估不到Vikki咁有心，願望世界和平！」問到是否介意被問幾多歲？她即笑言：「係咪想問我幾多歲呀？答你，幾十歲！哈哈！」

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