譚玉瑛61歲生日獲唐韋琪送蛋糕補祝 兩位拍檔明年再合作

唐韋琪(Vikki) 旗下的才藝訓練中心與小領袖優兒教育中心合辦「第一屆愛的魔法說唱朗慈善演藝比賽」將於2024年1月13日 在位於尖沙咀的「柯士甸學校」舉行，現已接受報名。

日前她為「第一屆愛的魔法說唱朗慈善演藝比賽」舉行發佈會，是次比賽由5位來自音樂名家、教育界名人及殿堂級的兒童節目主持擔任評判團，5位重量級評判都有出席發佈會，分別為：香港著名音樂教育家廖明飛老師、「柯士甸學校」行政總監何翠詩老師、「小領袖優兒教育中心」總監劉曼娜老師，殿堂級兒童節目主持譚玉瑛姐姐、以及Vikki聯手擔任評判。