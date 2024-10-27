譚耀文現身電台客串報天氣 原來自小夢想做DJ

譚耀文（阿譚）近日四出宣傳一首與電影同名的主題曲《拼命三郎》，日前他到新城電台接受訪問，阿譚在兩位主持鼓勵下，於直播室客串報導天氣，事後獲大讚字正腔圓；阿譚指自己小時候經常開收音機聽歌，覺得DJ聲線動聲，又可以做喜歡的事，所以自小夢想是做一位DJ，這次算是一償所願。
阿譚於1988年參加新秀歌唱比賽入行，他笑言當時表演慾作崇所以去了參賽，如今回想亦自覺很有勇氣，「但當時冇諗過入唔入娛樂圈，冇咁有野心同機心，只係覺得自己鍾意呢件事，如果入到行就好，又可以做自己鍾意嘅事。」入行後，阿譚成為梅艷芳（梅姐）第二位入室弟子，梅姐帶他四出登台，令他見識不少。
其後阿譚由歌手跳入影視圈作三棲發展，參演過不同角色的他，直言演戲難過唱歌，「做戲要成日扮第二個人，有啲角色我自已都唔鍾意，但成個故事又好好，所以好糾結。」阿譚亦有一個獨特的方法去揣摩角色，跟他熱愛的音樂有關，「我從一開始演戲到依家都用緊呢個方法，就係聽歌，搵隻啱角色嘅歌去聽，聽得多時，個感情會自然流露出嚟，然後諗吓點氣質轉移，呢個就係我秘訣之一。」
對於歌曲《拼命三郎》，阿譚表示其唱腔跟過往甚不同，原來跟他的膊頭有關，「可能真係用啱咗方向，我覺得膊頭好緊要，唱歌時要放鬆膊頭，個人緊張就會縮起個膊頭，放鬆晒之後，啲聲就會四周走。」阿譚又透露希望明年一月前再推出新歌，跟追隨他多年的粉絲分享，「或者搞個少少嘅粉絲聚會，我成日睇佢哋嘅留言都好唔好意思，好似爭咗佢哋好耐，今次真係找數。」