譚詠麟大讚炎明熹聰明又認真　歌迷反叫「樂壇燈神」放過Gigi

譚詠麟一向熱心提攜後輩，日前佢就於社交平台分享多張與炎明熹（Gigi）工作嘅照片並公開大讚對方，寫道：「過去一個星期因為工作關係我和炎明熹接觸多了對GiGi亦了解多了，發覺她很有禮貌，亦非常聰明對表演上的要求也很嚴緊（謹）；希望她繼續保持這種工作態度為我們香港樂壇發光發熱！GiGi 加油。」

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對於譚詠麟嘅鼓勵，炎明熹亦留言，以大哭與恭敬意思嘅Emoji以答謝譚詠麟，唔少粉絲都表示期待二人合作，又指炎明熹好幸福，但都有網民希望譚詠麟「放過」炎明熹，事關譚詠麟有「樂壇燈神」之稱，之前曾被點名嘅歌手演藝路上幾乎都未見有太好成績，僅李克勤一人幸免。