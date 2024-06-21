譚詠麟大讚炎明熹聰明又認真　歌迷反叫「樂壇燈神」放過Gigi

譚詠麟一向熱心提攜後輩，日前佢就於社交平台分享多張與炎明熹（Gigi）工作嘅照片並公開大讚對方，寫道：「過去一個星期因為工作關係我和炎明熹接觸多了對GiGi亦了解多了，發覺她很有禮貌，亦非常聰明對表演上的要求也很嚴緊（謹）；希望她繼續保持這種工作態度為我們香港樂壇發光發熱！GiGi 加油。」
梁漢文獲封「新四大天王」之一
對於譚詠麟嘅鼓勵，炎明熹亦留言，以大哭與恭敬意思嘅Emoji以答謝譚詠麟，唔少粉絲都表示期待二人合作，又指炎明熹好幸福，但都有網民希望譚詠麟「放過」炎明熹，事關譚詠麟有「樂壇燈神」之稱，之前曾被點名嘅歌手演藝路上幾乎都未見有太好成績，僅李克勤一人幸免。
譚詠麟曾經點名李克勤為其接班人，二人組成「左麟右李」組合，合體開過多次演唱會，成績驕人。另外，譚詠麟曾點名睇好梁漢文、關楚耀、林欣彤、Mr.、曾比特、李幸倪（Gin Lee）等歌手。其中，梁漢文被譚詠麟於2004年封為「新四大天王」之一，但至今仍浮浮沉沉；契仔關楚耀亦曾被欽點成其接班人，不過2009年與衞詩於東京涉嫌藏毒被捕，獲釋後返港公開認錯，但乖仔形象插水只好停工，人氣不再。
林欣彤獲讚係「樂壇大姐大」勁敵
至於，透過TVB選秀節目《超級巨星》入行嘅林欣彤曾被譚詠麟大讚將會係「樂壇大姐大」勁敵，不過因聲帶受損及情緒病令其歌唱事業停滯不前，早前亦與華納唱片完約，雖然完約前有推出新歌，但因過往嘅花邊新聞被網民覺得佢只係掛住拍拖。
另外，李幸倪（Gin Lee）當年加盟環球唱片，譚詠麟向其送上一塊賽跑金牌，祝福佢短期內可以喺香港樂壇跑出，雖然已開咗首個紅館個人演唱會及簽約英皇娛樂，但發展平平。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈