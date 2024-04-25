譚詠麟挺腩踢波拉大隊掃街頭小食 叻哥下月戰葡萄牙傳奇球星費高

譚詠麟(阿倫)、叻哥陳百祥、羅家英、張兆輝、黃日華等一眾香港明星足球隊成員到浙江湖州與湖州樂活足隊球比賽。除了有賽事進行，多位藝人更在球場上合唱多首經典歌曲。今日微博瘋傳譚詠麟拉大隊到南潯古鎮掃小食，阿倫更完全無偶包，任途人拍下他的食相。

根據網民表示，他們在吃當地非常有名的臭豆腐，由於豆腐是高溫油炸，阿倫更一度因燙咀，一邊吃一邊擘大口讓豆腐降溫。有不少人表示香港明星足球隊成員全都沒理會大家拍照，大口大口的吃，坦言「這就是中國明星和香港明星的分別」。

從網上的照片所見，比賽當日阿倫與叻哥都挺住巨腩踢波，阿倫更一度在場內拿起食物進食，他亦在微博分享跟隊友四出覓食的照片。早前在無綫節目《芷珊有約》中提到阿倫是「食物焚化爐」，他每次一完騷或完成工作必定第一時間「嗌食嘢」，如今完成賽事，當然更要大吃大喝。