譚詠麟被捕獲銅鑼灣等的士 身後神秘女子疑紅顏知己再曝光

譚詠麟被捕獲銅鑼灣等的士 。

現年75歲的「校長」譚詠麟，依然活力十足，近年長居內地發展的他，除舉辦巡迴演唱會，又經常帶領「明星足球隊」四圍飛踢友誼賽。日前，有網民於銅鑼灣一商場門外的士站，捕獲正在等車的譚詠麟，不過其身後的女子卻意外成為焦點，引起網民熱烈討論。



大肚腩勁搶fo 有網民在社交網分享捕獲譚詠麟的短片，片中，見正在等的士的他，穿上一件白色風褸配黑色運動褲，頭戴紅色cap帽，兼背著一個斜孭袋，打扮樸素低調，不過其超大肚腩卻相當搶fo，該網民寫道：「處於退休生活的譚詠麟 日常也會搭出租車出行 ，老了也要活得精彩 ，朝氣蓬勃的老年人 。」



長髮神秘女子 而譚詠麟身後有一名長髮神秘女子，卻成為網民焦點。該女子打扮樸素，等候期間與譚詠麟保持距離，未有任何交流，到譚詠麟上的士時，她緊隨其後，不過，影片就未有拍到女子有跟譚詠麟上車的畫面。不少網民都猜測該女子是為譚詠麟誕下兒子譚曉風的「紅顏知己」朱穎婷（Wendy），並表示：「後面女人就是他兒子他媽？」、「有點像他兒子的媽」；但亦有人質疑該女子只是在等車，畫面未見她有上的士，並指她非朱穎婷。

紅顏知己Wendy 譚詠麟1990年代開始與「紅顏知己」朱穎婷（Wendy）撻着，2006年在譚詠麟父親譚江柏去世，訃聞登上Wendy及譚曉風名字，令二人關係曝光。不過，多年來譚詠麟與Wendy 都非常低調，早前有網民捕獲二人於平民餐館用餐，期間二人都非常避忌，完全沒有交流。