譚輝智再當代言人任一日店長 首唱廣告歌獲妹妹囝囝到場支持

譚輝智憑《中年好聲音2》入行，甫出道即人氣急升，繼成為「雪肌蘭魚宝鯊魚丸」代言人後，再獲委任成為「雪肌蘭魚宝腦の源DHA」代言人，並願望成真為雪肌蘭獻唱首支個人電視廣告歌。今午，譚輝智現身雪肌蘭銅鑼灣旗艦店進行委任狀簽署儀式，又擔任「一日星級店長」，與一眾粉絲、顧客近距離互動，分享保健心得，期間妹妹及囝囝更驚喜現身撐場，令現場氣氛相當熱鬧高漲。
獲妹妹仔仔撐場 輝智全家都食DHA
妹妹帶同囝囝親身支持，令譚輝智大為感動，作為一位好丈夫、好爸爸、好兒子，輝智向來非常愛錫家人，總是希望給家人最好：「我最緊張屋企人健康，『腦の源DHA』係一家大細都需要嘅營養，我哋全家都有食，幫到返工返學，發育緊嘅小朋友，或者想記性好啲，都要多補充，好似之前演唱會要記好多歌詞，DHA都好有幫助」，能夠再擔任「雪肌蘭魚宝腦の源DHA」代言人，輝智直言很開心，慶幸有雪肌蘭健康食品守護全家健康。
願望成真 首唱個人電視廣告歌
早前拍「鯊魚丸」廣告，譚輝智曾笑言希望與雪肌蘭合作推出廣告歌，現在可謂願望成真：「第一次唱個人電視廣告歌，我都好期待，希望透過我嘅歌聲，令大家記住咁優質嘅產品。」他亦透露早前於個人演唱會率先曝光的個人單曲，是與此電視廣告歌一起製作，更具意義。
首任「一日店長」 輝智大推 「腦の源DHA」人人啱
譚輝智同場更化身雪肌蘭「一日星級店長」與粉絲、顧客互動，並接受主持人難題考驗，示範如何向孕婦、長者、小孩等推介合適的雪肌蘭健康食品，體驗前線工作，輝智似乎做足功課，表現游刃有餘、生鬼有趣，他分享秘訣：「『腦の源DHA』同『鯊魚丸』人人都需要食，DHA可以令腦、眼發展更好，腦筋靈活，又可以改善情緒；而且都市人容易接觸各樣毒素，加上不良習慣，都好傷肝，所以一定要排毒護肝，我兩樣產品都非常推薦！」