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娛樂
2024-09-16 18:12:32

譚輝智到中山登台跟fans提早慶中秋 10月再搞海上音樂會

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譚輝智應永安旅遊邀請擔任中秋晚會嘉賓。

譚輝智應永安旅遊邀請擔任中秋晚會嘉賓。

《中年好聲音2》的譚輝智繼早前跟300多名fans聚會兼慶生之後，在剛過去的周六(14)再與500人一同到中山提早過中秋，出席的有不少是譚輝智的fans，至於頭號fans拉姑狄波拉今次未有隨團出發。

譚輝智應永安旅遊之邀擔任中秋晚會的表演嘉賓，當晚他在會上獻唱了多首金曲，包括《為你鍾情》、《眼前一亮》、《Kiss Goodbye》等情歌，亦少不了獻唱參與《中年好聲音2》比賽時的金曲《屈到病》，更邀請粉絲一同上台勁歌熱舞，場面非常熱鬧。

節目尾聲更為大家表演其個人新曲《多麼感激》，為晚會完美溫馨落幕。除了獻唱，譚輝智同時擔任抽獎嘉賓，送出多份禮物給幸運兒。

譚輝智與500團友一齊提早慶中秋。 譚輝智與500團友一齊提早慶中秋。 譚輝智與500團友一齊提早慶中秋。 譚輝智與500團友一齊提早慶中秋。 譚輝智與500團友一齊提早慶中秋。 譚輝智與500團友一齊提早慶中秋。

今日(16) 生日的譚輝智在活動上，與同為9月生日的粉絲一同切蛋糕，慶祝生日，場面溫馨熱鬧。

譚輝智其後亦在ig分享當日出trip入住酒店的「開箱」片，不停大讚酒店又美又大。他亦在限時動態分享中山之旅跟fans互動的照片，非常開心。

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譚輝智大讚入住的酒店非常靚。

譚輝智大讚入住的酒店非常靚。

譚輝智與同是9月生日的fans一同上台切蛋糕。

譚輝智與同是9月生日的fans一同上台切蛋糕。

永安旅遊董事兼行政總裁梁港蘭表示是次活動反應熱烈，一推出就深受客人歡迎，因此將會繼續跟對方合作，推出不同晚會主題的旅行團，包括1024日出發的沖繩海上郵輪音樂會，以及1228日於惠州舉辦唱響迎新年晚會。

 

永安旅遊董事兼行政總裁梁港蘭(右)以及副總經理馬世文(左) 與譚輝智拍照留念。

永安旅遊董事兼行政總裁梁港蘭(右)以及副總經理馬世文(左) 與譚輝智拍照留念。