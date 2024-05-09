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娛樂
2024-05-09 17:16:19

譚輝智叫忠粉狄波拉唔好變心 出道兩個月宣布Star Hall舉辦首次個唱

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譚輝智出道僅兩個月，已宣布到九展Star Hall舉辦首次個唱。

譚輝智出道僅兩個月，已宣布到九展Star Hall舉辦首次個唱。

《中年好聲音2》的譚輝智雖然與冠軍寶座無緣，卻贏得民心，除了獲「樂壇風紀」甄妮點名力讚，更深得「拉姑」狄波拉歡心，承認是譚輝智的忠實歌迷。

譚輝智為滿足粉絲，將於526日在九展Star Hall舉行他正式出道以來的首個個人演唱會，這次「譚輝智Fight For You演唱會」，票價分為$880$580$380三種，將於明天(510)早上10時正在HK Ticketing公開發售。

譚輝智將於5月26日在九展Star Hall舉行「譚輝智Fight For You演唱會」。 譚輝智為養聲，開始戒辣及戒食炸物。

願望達成感壓力

輝智在最初聽到開個唱消息時，他表示非常興奮，沒想到會這麽快便達成願望，不過也絕對有壓力，幸好製作團隊非常有經驗，他們在很短時間便已安排好所有事情，讓他不用費心。譚輝智不會辜負大家的支持，他會練習好所有要唱的歌曲，以及戒吃平時最喜歡吃的炸物和辣味食物，也有問其他前輩如何養聲，把身體調理至最佳狀態去預備今次的個人演出。

輝智續說：「其實最想將今次首個個唱，送俾一直支持我嘅歌迷同身邊嘅家人朋友，今次海報概念源自FC Club Fai-tersFight For You寄意這個演唱會送俾每一位支持輝智的人。我覺得拳手台上1分鐘，台下10年功。每場拳賽前，拳手花了不少時間及努力去鍛鍊；比賽時，每一下重擊都係一個困難，但拳手需要有無比的意志去應付，所以我覺得拳手係代表一種堅毅不屈嘅精神，我也是靠這份精神一路的走過來。而且我知道今次的表演場地Star Hall即將在今年6月後便會拆卸，能夠在它拆卸前辦我的首個個唱也別具意義。」早前，譚輝智接受TVB訪問時談到成為拉姑「我推的孩子」，除了講多謝外，他還說：「拉姑，點解你會鍾意我嘅？點解嘅，我都唔知！我會繼續努力，希望拉姑會聽，唔好變心呀！」相信拉姑得知偶像開騷定必十分雀躍，到時更會現身捧場。

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狄波拉鍾情譚輝智，直認是對方的忠實歌迷。 譚輝智早前透過TVB訪問叫拉姑唔好變心。
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