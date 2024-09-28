譚輝智揭拉姑不解緣 賣口乖讚狄波拉係女神唔係師奶

堪輿學家麥玲玲主持的清談節目《玲玲友情報》今晚（28日）一集主題為「中年好新人」，請來譚輝智任嘉賓。

現年40歲的譚輝智去年參加《中年好聲音2》贏得亞軍，吸納一班歌迷支持，同時成立歌迷會，並舉行演唱會，人氣旺盛成為新一代「師奶殺手」。眾所周知，謝霆鋒媽咪「拉姑」狄波拉都是譚輝智的超級粉絲，拉姑差不多出席偶像所有活動，同時擔任歌迷會永遠榮譽會長。

譚輝智於節目中親述跟拉姑結緣經過，話說有趟他出席陳淑芬的生日晚宴，拉姑亦有在場，他說︰「嗰時場合好grand，人人都suit up、好端莊。無端端有個人喺後面大嗌我，嗰時都尷尬，心諗邊個呢。一擰轉面見到狄波拉，又唔肯定係咪佢，佢望鬼住我係度揮手。」資深傳媒人汪曼玲事後在網上爆料，早在譚輝智參賽時，拉姑已非常欣賞對方，又透露「他比賽唱歌的片段，可以重覆睇3、40次」。之後拉姑不單出席譚輝智的演唱會，更帶他出席囝囝謝霆鋒的電影首映禮。拉姑欣賞對方的理由簡單而直接︰「因為佢係譚輝智，佢把聲好聽囉。」