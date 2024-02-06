熱門搜尋:
美斯 金像獎2024 美斯訪香港 年宵2024 農曆新年2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-06 21:18:15

讚嘆Beyoncé演唱會體驗奇妙 里安納度與Jay-Z夫婦關係友好

分享：
生活

Beyoncé的Renaissance演唱會，製作質素與內容都被大讚。

影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)，近日出席Beyoncé第九次世界巡演《Renaissance World Tour》，他更特別走到Beyoncé的後台探班，並對她說非常欣賞其表演。

Beyoncé 2022年在沒有任何宣傳情況下，發布新專輯《Renaissance》，卻創下「連續7張個人專輯，都在美國專輯榜登頂的女藝人。」她亦隨即舉行《Renaissance World Tour》，當作宣傳新專輯。Beyoncé演唱會非常成功，據悉，收入超過5億美元(約39.1億港元)，並被拍成電影《Renaissance：A Film by Beyoncé》，去年12月1日作全球性公映。

生活

里安納度去年欣賞Beyoncé的演唱會，大讚感覺奇妙。

而《Renaissance World Tour》不但成為熱門話題，許多名人亦有出席Beyoncé的演唱會，尤其Beyoncé生日當天去年9月4日，在洛杉磯舉行的演出中，就吸引一班荷李活影星的到來，據悉其中就包括里安納度。

雖然里安納度沒有公開談論過曾參加Beyoncé的演唱會，但他似乎有過一次非常震撼的經歷，在接受雜誌《Variety》訪問時，就曾稱讚里安納度：「這體驗太神奇了，實在令人難以置信。不能忘懷那次演出。」其實Beyoncé和里安納度私下友好，她的和丈夫Jay-Z，在其演唱會兩個月後的11月11日，就出席了里安納度的生日派對，可見他們關係非淺。

生活

Jay-Z與Beyoncé，在美國娛樂圈擁有強大影響力。

生活

里安納度與Jay-Z夫婦私交甚篤，經常互撐對方場。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受