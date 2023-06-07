谷婭溦去茶記打燈拍片被粗口問候 內地網民︰投訴前想想自身問題

谷婭溦早前在其抖音分享一條介紹香港茶餐廳的美食，在片首見到有一名身穿黑色衣服的男人以粗口話谷婭溦︰「打佢老母XX咩！」其後鏡頭一轉見到她介紹該茶記不同美食。及後片段中間見到有伙記指住射燈並向她表示「麻煩你可唔可以熄咗佢？」之後她向助手不耐煩說︰「熄咗佢啦，熄咗佢啦，你好好同我講嘢冇問題，但係你服務態度真係太差啦！嗰個人講粗口喎，佢鬧人喎！」
大陸網民指谷婭溦不對
雖然伙記有跟她說不好意思，但谷婭溦仍是怒火中燒說︰「態度很差」。及後她在片中提醒大陸旅客︰「請你們一定要保持好的心態，不然真的很容易發脾氣」，因為可能香港的茶餐廳的文化，態度真的不是那麼的好。」
網民對谷婭溦的片段有不同意見，有人認為餐廳的工作人員「唔識DO」，有人幫手宣傳，還要粗口問候。不過，更多網民認為谷婭溦打燈的行為騷擾到別人，加上餐廳光線非常充足，就算不打燈也沒有影響到片段。至於大陸網民看過片段後，亦留言指谷婭溦不對︰「這麼多人在茶餐廳吃飯，你自己非得打個燈幹嘛呢？」、「你把別人都拍進去了，說實話我要是吃飯的時候看到博主在那裡拍拍拍，我真的會很介意。」、「其實那個室內博主用的發光環的燈挺影響周圍人用餐的…是真的刺眼」、「你開大燈影響其他人自己也不知道！還說人態度差。」、「在任何一家店拍視頻人家都有權請你出去。不做你生意。拍之前要請問一下店家可以不可以拍攝，而且這麼大燈很影響別人用餐，投訴別人前想想自身的問題。」
谷婭溦反擊網民
谷婭溦可能自己也沒想過她的片段竟然換來大陸網民負評，繼而還擊他們說︰「香港茶餐廳嘅文化？翠華，太興，包括本地嘅地道茶餐廳都冇咁差啦！我開燈完全係對住我自己擺得非常低！」、「首先是個正常人應該能看的懂，很明顯是因為態度差罵人先，所以我才會說你們的伙計罵人，態度差，你好好跟我說完全沒有問題！你在這裡居心叵測的說這麼多你的目的又何在呢？在我遭受這麼差的態度之下我有一昧的去踩低這家餐廳嗎？沒有吧，還是照事實去說，沒有任何因為他們的態度去影響我自己對食物的判斷力！說出來的目的也是希望內地過來旅游的寶子們不要因為遇到同樣的事情影響了自己的心情僅此而已，做人呢還是得客觀一點。」