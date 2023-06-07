谷婭溦去茶記打燈拍片被粗口問候 內地網民︰投訴前想想自身問題

谷婭溦早前在其抖音分享一條介紹香港茶餐廳的美食，在片首見到有一名身穿黑色衣服的男人以粗口話谷婭溦︰「打佢老母XX咩！」其後鏡頭一轉見到她介紹該茶記不同美食。及後片段中間見到有伙記指住射燈並向她表示「麻煩你可唔可以熄咗佢？」之後她向助手不耐煩說︰「熄咗佢啦，熄咗佢啦，你好好同我講嘢冇問題，但係你服務態度真係太差啦！嗰個人講粗口喎，佢鬧人喎！」

大陸網民指 谷婭溦不對

雖然伙記有跟她說不好意思，但谷婭溦仍是怒火中燒說︰「態度很差」。及後她在片中提醒大陸旅客︰「請你們一定要保持好的心態，不然真的很容易發脾氣」，因為可能香港的茶餐廳的文化，態度真的不是那麼的好。」

網民對谷婭溦的片段有不同意見，有人認為餐廳的工作人員「唔識DO」，有人幫手宣傳，還要粗口問候。不過，更多網民認為谷婭溦打燈的行為騷擾到別人，加上餐廳光線非常充足，就算不打燈也沒有影響到片段。至於大陸網民看過片段後，亦留言指谷婭溦不對︰「這麼多人在茶餐廳吃飯，你自己非得打個燈幹嘛呢？」、「你把別人都拍進去了，說實話我要是吃飯的時候看到博主在那裡拍拍拍，我真的會很介意。」、「其實那個室內博主用的發光環的燈挺影響周圍人用餐的…是真的刺眼」、「你開大燈影響其他人自己也不知道！還說人態度差。」、「在任何一家店拍視頻人家都有權請你出去。不做你生意。拍之前要請問一下店家可以不可以拍攝，而且這麼大燈很影響別人用餐，投訴別人前想想自身的問題。」