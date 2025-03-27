谷婭溦新歌《性本善》MV挑戰人體極限 清晨穿薄紗坐快艇凍到「打冷震」

谷婭溦人性四部曲「真、假、善、惡」去到最終章「惡」，這次一共推出兩首作品，包括《人之初》(普通話版本)和《性本善》(廣東話版本)，並且在凌晨四時開始準備拍攝MV，難怪溦溦大呻短期內都避免拍外景MV了！

《性本善》歌曲講述，就算再惡的人，從一出生都是一張白紙，如果可以，我們沒有人願意做壞事，讓我們一起回歸本身走出屬於自己的光明之路。溦溦表示：「今次用咗反思維的方式去帶出咩係人性的『惡』，唔係集中講述人有幾惡，而係帶出惡嘅開頭其實都是善。每個人一出世，都懷着一顆善良的心，係一張乾淨的白紙。只係成長嘅過程中，被環境所影響，蒙蔽了善念。」