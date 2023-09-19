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娛樂
2023-09-19 12:39:00

谷婭溦曾冇工開要靠屋企接濟 富爸爸買百萬名車作鼓勵

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好多人都會認為含住金鑰匙出生嘅「富二代」可以盡情吃喝玩樂、生活無憂唔使做，但係有錢真係唔代表一切，有班默默耕耘嘅「富二代」選擇保持低調，加入娛樂圈努力打拼，當中包括歌手谷婭溦（Vivian）。

《哭牆》獲得網民愛戴

現年33歲嘅谷婭溦，2009年喺內地出道，直至2015年先嚟香港發展。佢喺2019年憑《金宵大廈》主唱片尾曲普通話版《今宵多珍重》而備受關注；之後再憑《香港愛情故事》演唱片尾曲《哭牆》獲得網民愛戴，甚至有網民認為佢係未來一姐。除咗星夢娛樂歌手身份，又與無綫簽約成為旗下女藝員，參與劇集《愛上我的衰神》拍攝時，佢喺劇中飾演美術系碩士生沈欣，與竇哲人（許俊豪飾）係情侶關係，不過後來被變態男友打至重傷，令人印象深刻。早前谷婭溦更與無綫總經理曾志偉現身內地網紅「瘋狂小楊哥」直播，以及亮相內地音樂真人騷《天賜的聲音》第三季，知名度大增。

谷婭溦 谷婭溦 谷婭溦 谷婭溦 谷婭溦

獲父親送保時捷

谷婭溦成功憑劇集歌曲入屋，當年處女專輯《哭牆》銷量達金唱片成績，連大師姐吳若希都大讚佢唱功一流，並話佢係星夢唱將NO.1。當時谷婭溦坦言多年嚟喺香港冇賺大錢，只係靠屋企，更自爆谷爸爸為咗獎勵佢，豪擲過百萬訂一部保時捷送俾佢。

作風低調嘅谷婭溦，一向好少提及家人背景，除咗知道佢表姊係商人胡曦文，原來佢仲有一個富爸爸，佢曾經講過嚟香港追夢嘅過程艱辛，2018年仲試過冇工開，一度諗過放棄，之後仲患上抑鬱症。除咗收入有限要靠屋企之外，爸爸一直都反對佢入娛樂圈，直至呢兩年先唔反對佢入行，仲為咗鼓勵佢而買過百萬名車。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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