谷婭溦曾冇工開要靠屋企接濟 富爸爸買百萬名車作鼓勵

《哭牆》獲得網民愛戴

現年33歲嘅谷婭溦，2009年喺內地出道，直至2015年先嚟香港發展。佢喺2019年憑《金宵大廈》主唱片尾曲普通話版《今宵多珍重》而備受關注；之後再憑《香港愛情故事》演唱片尾曲《哭牆》獲得網民愛戴，甚至有網民認為佢係未來一姐。除咗星夢娛樂歌手身份，又與無綫簽約成為旗下女藝員，參與劇集《愛上我的衰神》拍攝時，佢喺劇中飾演美術系碩士生沈欣，與竇哲人（許俊豪飾）係情侶關係，不過後來被變態男友打至重傷，令人印象深刻。早前谷婭溦更與無綫總經理曾志偉現身內地網紅「瘋狂小楊哥」直播，以及亮相內地音樂真人騷《天賜的聲音》第三季，知名度大增。