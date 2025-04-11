谷峰離世｜姜大衛貼《新獨臂刀》海報悼念 盧巧音大讚前輩一秒入戲

資深演員谷峰（原名陳思文）離世，享年95歲。據內地傳媒引述消息指，谷峰於上月27日在寓所中離世，家人上門才發現他身亡。谷峰1965年加入邵氏，生前拍過逾百部影片，代表作有《新獨臂刀》、《保鏢》、《雙俠》及《清宮大刺殺》等，谷峰離世的消息傳出後，不少圈中藝人都先後在社交網帖文悼念。



姜大衛1971年曾與谷峰合作《新獨臂刀》，他在社交網上載《新》片的海報，並留言悼念︰「老朋友，老拍擋，老對手，老前輩，一路好走RIP﹗」而曾在TVB劇集《天涯俠醫》飾演谷峰女兒的盧巧音，亦分享了與谷峰當年的合照，她寫道︰「小林知道您依家一定好快樂，下次再見啦﹗一路好走啦前輩﹗谷峰先生﹗好好嘅前輩，一秒入戲。」網民都紛紛留言大讚谷峰：「老劇骨做劇冇得頂」、「一位好戲演員」、「好戲之人，一路好走」。