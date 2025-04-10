谷峰離世｜常威之父離世享年95歲 谷峰演乜似乜

資深演員谷峰離世，享年95歲。據內地傳媒引述消息指，谷峰於上月27日在寓所中離世，家人上門才發現谷峰身亡。前邵氏武打男星衛子雲在抖音上載影片提到谷峰離世，並邊哭邊說︰「我這一輩子只向他借過錢，我感恩到現在。谷叔已經走了，如果我能夠教他易筋經多好。」邵音音亦向傳媒證實谷峰的死訊。

兩度獲獎 谷峰原名陳思文，祖籍上海，1965年加入邵氏公司，拍過百部作品，代表作有《新獨臂刀》、《保鏢》、《雙俠》及《清宮大刺殺》等，常以首領人物的姿態出現在電影中。他說話帶有濃濃的鄉音，亦是有名的性格演員，他的演出往往令人印象難忘。他曾以《武松》一片獲台灣第19屆金馬獎最佳男配角獎；一年後他再憑《待罪的女孩》衛冕同一個獎項。

《雞同鴨講》角色超經典 他在6、70年代便經常出現在張徹電影，他的演技非常高超，不論是正派反派，貴族或是底層小角色全都能完美駕馭，是許多導演御用的演員。1988年，谷峰與許冠文、許冠英聯合主演的喜劇電影《雞同鴨講》，扮演「雷蒙」一角，他在片中的搞笑表演不輸「冷面笑匠」許冠文。