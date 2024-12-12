谷德昭睇完《MOVING超異能族》成為姜草粉絲 大讚新劇《照明商店》氣氛鋪排一流

Disney+年度壓軸鉅獻、朱智勛及朴寶英主演的原創奇幻治癒韓劇《照明商店》現正上架。《照明商店》首四集甫播出即成網民熱話，除了劇集的懸疑氣氛引人入勝，各種伏線背後的真相更引來熱烈討論，期待《Moving超異能族》神級作家及編劇姜草會帶來意想不到的劇情發展！姜草在較早前的記者會上談到了兩部作品的核心都是以「人」為出發點，今次《照明商店》大膽以生、死為題，透過不同的陌生人故事，描述他們在通往死亡前未解的心結，希望觀眾能在觀影之餘，找到與自己相通的部分，藉此好好反思，坦然面對人生。

首四集推出後引起網民紛紛討論，無不被當中懸疑的氣氛吸引！但作為「治癒系」的年度劇集，絕對有箇中原因！當年姜草創作同名網漫時，許多讀者驚呼意想不到，形容前半氣氛懸疑，但到後半開始連繫各種伏筆時，才發現各故事背後既催淚又療癒，無不稱讚為「神作」。而上年《Moving超異能族》上線時，亦是以不同的伏線鋪排劇情，「姜草式扭橋」連導演谷德昭亦在社交網大讚劇集營造氣氛一流，並期待往後集數的發展：「期待姜草會帶來跟《Moving超異能族》同等級數的大扭橋、超感動劇情，將本來各自發展的人物連接起來，把人與鬼、陰與陽、生與死之間的情發揮到我想像以外的境界。」谷導自言睇完《MOVING超異能族》後已成為姜草粉絲，今次新劇睇完頭四集，認為《照明商店》聚焦在兩個字「恐懼」，引人入勝的劇情令他期待餘下四集。《照明商店》劇情聚焦於身處在社區黑暗處燈火通明的「照明商店」。朱智勛飾演的燈具店老闆鄭遠永全年無休營業，接待不同的「客人」。但其實「照明商店」是徘徊生死之間的人能探訪的結界，只要能在商店中找到屬於自己的燈泡，就能夠續命生存下去。