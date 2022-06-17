豬肉檔威威喊住否認係黑社會 自言終體會到「人紅是非多」

來自荃灣街市豬肉檔的劉宋威（威威），忽然變成師奶偶像，工作量與人氣均直線上升，同時有關他的黑歷史也越爆越多。



早前，威威被網民爆出曾做傳銷疑似呃人，之後又揭他曾狂串MIRROR及COLLAR，近日還有10年前MK舊照出土，公開一張半裸凸腩相，更被爆當年行古蠱，引起大批網民熱烈討論，有網民表示：「以前劈友，而家劈豬」，由於實在一呼百應，令到威威都立即出來拍片澄清，而且還聲淚俱下，狀甚淒涼！



威威昨日（16日）在IG上載影片，例牌戴口罩的他委屈說：「近日收到好多唔少嘅報導，好多負面嘅說話，話我唔係好人，話我係黑社會，首先我要澄清番啦，我只係一個普通屋邨成長….嘅人，都係基層出生，亦唔係大家所講嘅黑社會，點解喺屋邨長大就係黑社會，點解有紋身嘅人就唔係好人，就要俾人歧視，點解我自己嘅事業去賣豬肉，就會揸把刀去斬人哋，之前聽好多人講人紅是非多，實會俾人攻擊，但自己明白呢個道理，自己感受到…係幾大壓力幾唔開心…」威威邊講邊喊，哽咽指把口生喺人哋度，惟有做好自己，並透露想再紋身來紀念威威豬（其粉絲稱號）及現在的自己。



條片出街後當然有撐有彈，一班威威豬對於偶像被攻擊大表心痛，揚言會繼續支持；同時，亦有網民就話：「好啦好啦，夠鐘返去斬豬肉啦！」、「點解喊極都喊唔到？」笑他讀貓紙、演技仍有待改進。