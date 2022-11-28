貝依霖捲涉推廣非法賭博活動 出po回應︰全世界嘅事都關我事啦

有消息指貝依霖(Chantale)昨晚被警方以「推廣或便利收受賭注」拘捕，現正保釋候查，須於12月中旬向警方報到。Chantale昨晚在IG story表示因為換電話，只能透過IG聯絡，其餘通訊軟件暫時未能使用。及至今日中午三時許，她上載照片埋怨WhatsApp更新太慢，未幾她再出po回應︰「點啊！世界盃又關我事，又放落我啲相度。嗰啲尼古丁煙仔相又要放喺我啲相度，不如全世界嘅事都關我事啦！跟住人哋對話CAP走晒個名，又擺落我個大頭度，全部嘢都寫到關我事，搞到啲長輩勁擔心，係咪唔拉banner我啲性感相，新聞就冇人睇？就算講緊其他人其他嘢都要放我大頭相。」

捲入六公館事件被指有人包

今年初，有多名網紅被指涉嫌宣傳網上賭場而被拘捕，當中包括有陳冠希舊愛Cammi及蘇淼淼，而Chantale曾一度被指涉及事件，當時她回覆傳媒表示「無嘢想討論哦！」早前她亦捲入六公館事件，她在IG出PO為女事主抱不平，未幾遭富貴KOL兼花店店主Sean Lam指Chantale有老細包，並會用錢貼小鮮肉，當時氣得Chantale兩度網上回應，指「被人包及包小鮮肉都係一種本事……好可惜我暫時都未有呢個本事。」

憑「 喱騷」成名

貝依霖於12年入行拍電影，直至18年加入杜汶澤的網台「喱騷」做節目主持，由於她的身材火辣及出位言論，而火速引起大眾注意。Chantale極愛跳鋼管舞，並不時在社交平台大晒高難度動作，而她亦愛分享自己的性感照片，大騷誘人美臀。早前NFT大熱時，她亦趕上潮流推出300張性感照作為限量版NFT。