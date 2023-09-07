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娛樂
2023-09-07 16:36:17

貝遊歐洲︱蔡思貝意大利家訪茱麗葉 狂窒徐肇平放響屁

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思貝喺「茱麗葉屋企」扮茱麗葉。

蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》，最新一集來到被喻為「愛的城市」的意大利維羅納。思貝化身茱麗葉，在《羅密歐與茱麗葉》故事背景中的「茱麗葉屋企」進行小劇場演出，更摸了茱麗葉銅像的右胸，她相信可這樣以為愛情帶來好運。除了「真愛」銅像，茱麗葉屋企還有個「愛情洞」，洞內收藏了來自世界各地遊客的情書，思貝看完其中一封情書後，更大嘆「愛情應該係轟轟烈烈」，相當感性。

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好多人排隊等摸茱麗葉右胸，思貝都摸埋一份。

恥笑Sha出cookbook教人整鮮果串

節目另一焦點，就是思貝在當地與好友徐肇平(Shao)相聚。思貝一見到Shao就取笑他：「你唔好Chok啦，行啦！」並爆他過往的趣事。之後兩人一起學習當地菜式，二人在當地家庭主婦悉心指導下、炮製了新鮮handmade意粉和杏仁金寶，其間思貝大爆Shao笑料：「呢個人出過cookbook，佢其中一味餸俾我哋笑足十年，係教人點整鮮果串，即係將啲生果切咗一粒粒再用竹籤串住，呢個係食譜喎？」

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思貝取笑Shao的場面十分搞笑，之後兩人去到海拔774米高的聖母卡羅納聖殿參觀，思貝再爆Shao的瘀事：「點解我哋咁friend？有一次同期入行嘅一大班朋友食飯，食完飯傾偈嘅時候，佢突然放咗個好響嘅屁，仲要對住我！」被爆料的Shao則抵死回應：「咁咪勁囉。」場面搞笑。

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思貝爆徐肇平試過對住她放響屁。

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兩人參觀聖母卡羅納聖殿。

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