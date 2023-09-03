貝遊歐洲｜蔡思貝泳衣上陣觀眾唔賣帳　被指太嘈趕客：嘈到拆天

蔡思貝泳衣上陣觀眾唔賣帳 被指太嘈趕客：嘈到拆天

蔡思貝繼5月主持旅遊節目《貝遊英倫》後，再推出《貝遊歐洲》，今次共花上21日玩轉英格蘭、蘇格蘭及威爾斯三大區域，更遊走意大利、米蘭、威尼斯、科莫湖、維羅納及利物浦等9個地方。

周一（28日）播出首集，蔡思貝帶觀眾到英格蘭南部布萊頓感受陽光與海灘，更加穿上白色連身泳衣沖凍水涼，相當有噱頭，不過網民評價好壞參半，有網民更直指蔡思貝非常趕客。

泳裝被批似阿婆泳衣及無美感

蔡思貝大玩「冰火兩重天」桑拿浴，於15度氣溫下以一件頭泳衣挑戰沖凍水涼，其後又一邊焗桑拿一邊欣賞靚景。期間，蔡思貝浸浸下凍水無啦啦拎起自己隻腳，場面奇怪又逗趣。

一班網民除咗對蔡思貝件泳衣感失望，表示似阿婆泳衣及無美感，更加批評佢嘈到趕客：「以前佢5係咁㗎，5係普通啲嘈！表情誇晒張，個樣又變到男人樣咗咁多…以前覺得佢靚，睇完呢集就覺得佢扣晒分」、「佢把聲太尖，又成日大叫，唔想聽佢介紹，咁多年都唔改，唉」、「嘈到拆天」等等。