貝遊歐洲｜蔡思貝泳衣上陣觀眾唔賣帳　被指太嘈趕客：嘈到拆天

蔡思貝繼5月主持旅遊節目《貝遊英倫》後，再推出《貝遊歐洲》，今次共花上21日玩轉英格蘭、蘇格蘭及威爾斯三大區域，更遊走意大利、米蘭、威尼斯、科莫湖、維羅納及利物浦等9個地方。
周一（28日）播出首集，蔡思貝帶觀眾到英格蘭南部布萊頓感受陽光與海灘，更加穿上白色連身泳衣沖凍水涼，相當有噱頭，不過網民評價好壞參半，有網民更直指蔡思貝非常趕客。
泳裝被批似阿婆泳衣及無美感
蔡思貝大玩「冰火兩重天」桑拿浴，於15度氣溫下以一件頭泳衣挑戰沖凍水涼，其後又一邊焗桑拿一邊欣賞靚景。期間，蔡思貝浸浸下凍水無啦啦拎起自己隻腳，場面奇怪又逗趣。
一班網民除咗對蔡思貝件泳衣感失望，表示似阿婆泳衣及無美感，更加批評佢嘈到趕客：「以前佢5係咁㗎，5係普通啲嘈！表情誇晒張，個樣又變到男人樣咗咁多…以前覺得佢靚，睇完呢集就覺得佢扣晒分」、「佢把聲太尖，又成日大叫，唔想聽佢介紹，咁多年都唔改，唉」、「嘈到拆天」等等。
「睇得出佢好想做好個節目嘅」
又有網民表示蔡思貝仍然有陣「達哥」味；但都有網民大讚蔡思貝好自然，節目幾好睇咁話：「思貝呢集好好，好自然，去旅行就係放開心情～好睇」、「佢套旅遊節目幾好睇，我想食佢食咗嗰啲餐廳，啲甜品食物好似幾吸引。」、「Hyper，就當係蔡小姐主持旅遊節目嘅一個特色啦！ 如果佢一嚿飯咁企喺度齋講亦都一樣好悶嘅。咁都睇得出佢係好努力，好想做好個節目嘅。」等等。
蔡思貝於首集節目就已經有趣事，例如為一名小男孩執番頂帽，對方送上抱抱感謝；又喺布里斯托和巴斯遊玩期間巧遇智利旅客邀合照，原來對方係佢粉絲，蔡思貝知道粉絲一直有追蹤佢社交平台仲感動到眼濕濕，直言：「媽咪我成功喇，我衝出國際喇！有啲感動，我做咗十年係冇白費嘅！」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈