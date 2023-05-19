貝遊英倫｜蔡思貝一星期飛英拍節目 落機即有預告嚇親本尊

蔡思貝早前在社交平台透露自己飛到英國拍攝，並謂︰「過去這個禮拜，好似通過隨意門坐過山車，去咗好多唔同地方做咗好多唔同嘅嘢。轉個頭開個隨意門又返返嚟香港，一落機即刻去做嘢嗰種充實，嗰種個頭發發聲嘅感覺……正！」而令她更意想不到的是，她落機便看到她主持節目的預告片，思貝直言︰「史無前例！」

無綫亦於今日發出新聞稿，稱由蔡思貝主持的節目《貝遊英倫》，將於本周六（20日）播出的首集，認真新鮮滾熱辣。今次節目剪接可說是神迅了！節目中會見到思貝帶大家玩轉倫敦，到足球聖地溫布萊球場朝聖，遊覽團費用24鎊（約223港元）一位，行程包括參觀球員更衣室、戰術講解室、球員通道和坐上觀眾席飽覽整個球場，絕對是足球迷夢寐以求的體驗。參觀完溫布萊球場，她走到附近的大型商場London Designer Outlet購物，場內雲集多達70個大型品牌。

思貝亦會去到逾千年歷史的Borough Market食盡好西，包括當地著名的生蠔和西班牙飯。之後思貝去到一間All Pink餐廳打咭食日式Pancake，思貝吃紫薯口味的Pancake後露出一棚紫牙。最後一站，思貝去到雲集多國美食的Seven Dials Market，場內有全球首創迴轉芝士吧，令身為芝士控的思貝大開食戒。