財務公司追收豪宅按揭單位 蔡一鳳要求收走物業拍賣

亞視前高層盛品儒的妻子蔡一鳳（Michelle），因2017年7月替胞弟蔡一龍作按揭擔保，但蔡一龍涉拖欠貸款，上星期五（24日）遭南豐財務有限公司入稟追債，並要求蔡一鳳與蔡一龍支付按揭欠款，否則必須交出位於筲箕灣的南豐旗下豪宅「香島」按揭單位。 入稟狀指，蔡一鳳當時為蔡一龍簽下保證書，承諾代其弟支付欠款，而蔡一龍在2019年3月11日簽下按揭契約。原告南豐財務有限公司要求蔡氏姊弟償還欠債，若未能支付款項，被告要交出香島單位連住宅車位交，惟入稟狀中沒有提及欠款金額。

5 萬放租無人問津 蔡一鳳回應傳媒表示：「我細佬一早因為香島又加利息，計過數去信南豐要求收走拍賣，不過南豐故意不處理而要走法律程序，收走拍賣還有錢剩，再不處理，過多幾個月變成負資產要倒貼就不好了。」蔡一鳳又指已決定放棄這個1,179呎單位，更指物業管理不甚友善，認為絕對不適合自住。她續說：「如果現在再跌下去，估計到時候要倒賠。生意人，大家都懂算數。如果南豐財務公司不加那麼多利息，我還會幫細佬繼續供。不過連我計算過條數都不對，寧願南豐收去拍賣，我們嘗試自己搵仲介都沒有人願意買。」 據了解，蔡一鳳上月初透過秘書替蔡一龍去信南豐財務要求啟動拍賣程序，原因是就算蝕讓開價2,800萬，超過1年也賣唔去。蔡一鳳透露：「而家拍賣還至少有2,700萬，退回嗰400、500萬。」她指今年加息幅度實在過份，所以決定讓南豐收走放售，而該物業買入時逾3,300萬，如今以5萬放租也無人問津，更要蝕放估值現值2,700萬，最近有一單成交價則為2,600萬。