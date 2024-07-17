賀天馬菁莪粵劇團25周年 女文武生文華 新貴花旦梁非同 演任白4齣戲寶

梁非同跟文華排戲 交流演出心得 梁非同則多謝文華邀請，她覺得文華創作的新戲，給人耳目一新感覺，今次演出一系列任白名劇，坦言是個很大的考試，「任白的戲大家都耳熟能詳，自己亦很喜歡任白的戲，所以今次與文華合作很開心，加上對方很喜歡排戲，對演戲者來說有足夠的排練是很重要。」她又指，排戲期間大家有很多交流，例如身段或人物情感的細節，都互相給予意見。 文華又指，她的劇團特色是「不落幕」，利用中景或黒中幕作前台演出，而後面就換景 ，省去觀眾等待時間， 所以演員對於換完衫就要立即上台都表示有壓力，但非同對於「不落幕」的安排不感壓力，反而覺得可令演出一氣苛成，節奏明快。

視任姐為學習對象 至於選演任白名劇的原因，文華指她是坤生演員，自幼學習對象就是任劍輝女士，一直覺得自己未有能力承演任白戲寶，她續說：「有幸2015年有份參演龍劍笙《紫釵記》，近距離學習任藝笙姿的特色，促使我在2017年天馬主辦了紀念《帝女花》創演60周年演出，首度承演周世顯一角，此次演出令我敢於演出，和製作一系列任白戲寶。」文華又特別感謝森哥(廖國森)參與團慶任白戲寶系列演出。「森哥曾參與雛鳳鳴劇團演出，隨靚次伯學習，並欣賞過梁醒波(波叔)的演出，是任白經典作品的承傳人之一，能有森哥坐陣，大大增加團隊的信心，也是質量的保證。」