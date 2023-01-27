賀歲片《中國乒乓》內地兩日僅收4千萬 片商撤出延期至2月重映

內地春節檔七套電影相繼上映，當中《滿江紅》、《流浪地球2》、《無名》幾部電影都有過億票房，相當厲害；不過由鄧超、俞白眉聯合執導，鄧超、孫儷領銜主演，黎明有份獻唱主題曲，以運動為題材的賀歲片《中國乒乓之絕地反擊》於1月24日大年初三上映，截止1月25日，兩天僅收4036萬，片商更突然改變策略，宣布撤出賀歲檔，改為「小規模播放」，延期至2月17日重新上映。

《中國乒乓》講述1992年至1995年期間，乒乓球教練蔡振華由國外回來擔任主帥，決心有一番作為，丁松、馬文革、王濤、劉國梁、孔令輝「五虎將」在其帶領下，在天津世錦賽絕地反擊，重建中國乒乓王朝的故事。不過，觀眾對電影題材不太讚賞，不少內地網友紛紛留言表示：「不看主旋律電影」、「這名字起的就像爛片」、「鄧超演的基本可以確定是爛片。」

《中國乒乓》官方微博發布聲明：「因我們宣傳發行團隊在決策、籌備、推進工作中存在重大失誤和嚴重不足，致使影片在春節檔陷入特別被動的局面。讓這樣一部赤誠之作，無法收穫更多觀眾的評析，我們深感痛心。」官方團隊先是向導演、演員與台前幕後工作人員致歉，並宣布：「電影從初五開始調整為小規模放映，並於2月17日『絕地反擊』。」面對突如其來的撤檔，導演俞白眉昨日也在直播中回應：「前幾年影院很困難，今年春節檔難得熱鬧，影院按經濟效益排片是合理的。」