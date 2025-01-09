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娛樂
2025-01-09 18:05:47

賀歲片《祥賭必贏》年廿九登場 阿Sa練成飛牌絕技 朱栢康扮Oppa冇難度

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阿Sa真心愛打牌，所以拍攝時特別開心。

阿Sa真心愛打牌，所以拍攝時特別開心。

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天下電影製作有限公司出品、羅耀輝執導的賀歲片《祥賭必贏》於128(年廿九)登場。昨晚(8)率先舉行記者會，全體演員也出席，包括主演蔡卓妍(Sa)、張繼聰、朱栢康、邱士縉(Stanley)、吳家忻(Kayan)。超過400位粉絲一早到場霸位，5位主演甫出場，眾人齊發歡呼聲。現場更首度播放《祥賭必贏》正式預告片。

阿Sa為咗阿聰決心戒賭。

阿Sa為咗阿聰決心戒賭。

阿聰表示拍攝ending最開心。

阿聰表示拍攝ending最開心。

Sa：真心鍾意打牌

預告中阿Sa飾演的病態賭徒文菁，一出場盡顯賭仔本色，大叫：「我要賭錢，無人阻到我！」豈料爛賭婆遇著真愛，由阿聰飾演的涼果大王傳人，令文菁決心為老公戒賭。預告片又見朱栢康化身Oppa大騷韓文，加上StanleyKayan、修哥、KahoRenci、阿卵群星賀歲，令影迷更加期待。
羅導演在台上分享感受，笑言：「一啲都唔識賭。」阿Sa興奮表示：「收到劇本覺得好正，因為我真係鍾意打麻雀，對麻雀係真愛，唔賭錢都得。」她說拍攝時要為一眾演員做麻雀指導，又要練習手玩籌碼的技術。「我仲練咗一招，彈隻牌再接返。」阿聰又說：「同阿康、導演一大班人拍ending 最開心。我都唔怕劇透，去到最尾我哋拍到有啲暴走，可能睇到觀眾嘅心入面有個疑問，但呢種節奏嘅喜劇可話只此一家，新年一齊暴走暴笑！」
 

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阿Sa到場，觀眾歡呼聲不絕。

阿Sa到場，觀眾歡呼聲不絕。

朱康自言外形有番咁上下，扮Oppa冇難度。

朱康自言外形有番咁上下，扮Oppa冇難度。

朱康行靚仔路線

片中周旋於朱康和Stanley之間的Kayan，分享拍攝時竟要搣大髀來忍笑。Stanley表示：我笑得太多，笑到牙骹痛。」朱康在片中以韓風Oppa造型登場，訪問時笑言：「扮Oppa冇難度啦，靚仔路線冇問題。」Stanley搞笑指朱康似韓星宋康昊。
活動另一高潮是5位主角與現場粉絲逐一玩啤牌鬥大遊戲，勝出者獲得電影限定紀念籌碼。難得與演員近距離接觸，粉絲大呼好玩。

MIRROR成員Stanley派發電影紀念品。

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Kayan忍笑唯有搣大髀。

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