賀歲片《祥賭必贏》年廿九登場 阿Sa練成飛牌絕技 朱栢康扮Oppa冇難度

阿 Sa ：真心鍾意打牌

預告中阿Sa飾演的病態賭徒文菁，一出場盡顯賭仔本色，大叫：「我要賭錢，無人阻到我！」豈料爛賭婆遇著真愛，由阿聰飾演的涼果大王傳人，令文菁決心為老公戒賭。預告片又見朱栢康化身Oppa大騷韓文，加上Stanley、Kayan、修哥、Kaho、Renci、阿卵群星賀歲，令影迷更加期待。

羅導演在台上分享感受，笑言：「一啲都唔識賭。」阿Sa興奮表示：「收到劇本覺得好正，因為我真係鍾意打麻雀，對麻雀係真愛，唔賭錢都得。」她說拍攝時要為一眾演員做麻雀指導，又要練習手玩籌碼的技術。「我仲練咗一招，彈隻牌再接返。」阿聰又說：「同阿康、導演一大班人拍ending 最開心。我都唔怕劇透，去到最尾我哋拍到有啲暴走，可能睇到觀眾嘅心入面有個疑問，但呢種節奏嘅喜劇可話只此一家，新年一齊暴走暴笑！」

