賀歲片《祥賭必贏》年廿九登場 阿Sa練成飛牌絕技 朱栢康扮Oppa冇難度

天下電影製作有限公司出品、羅耀輝執導的賀歲片《祥賭必贏》於1月28日(年廿九)登場。昨晚(8日)率先舉行記者會，全體演員也出席，包括主演蔡卓妍(阿Sa)、張繼聰、朱栢康、邱士縉(Stanley)、吳家忻(Kayan)。超過400位粉絲一早到場霸位，5位主演甫出場，眾人齊發歡呼聲。現場更首度播放《祥賭必贏》正式預告片。
阿Sa：真心鍾意打牌
預告中阿Sa飾演的病態賭徒文菁，一出場盡顯賭仔本色，大叫：「我要賭錢，無人阻到我！」豈料爛賭婆遇著真愛，由阿聰飾演的涼果大王傳人，令文菁決心為老公戒賭。預告片又見朱栢康化身Oppa大騷韓文，加上Stanley、Kayan、修哥、Kaho、Renci、阿卵群星賀歲，令影迷更加期待。
羅導演在台上分享感受，笑言：「一啲都唔識賭。」阿Sa興奮表示：「收到劇本覺得好正，因為我真係鍾意打麻雀，對麻雀係真愛，唔賭錢都得。」她說拍攝時要為一眾演員做麻雀指導，又要練習手玩籌碼的技術。「我仲練咗一招，彈隻牌再接返。」阿聰又說：「同阿康、導演一大班人拍ending 最開心。我都唔怕劇透，去到最尾我哋拍到有啲暴走，可能睇到觀眾嘅心入面有個疑問，但呢種節奏嘅喜劇可話只此一家，新年一齊暴走暴笑！」
朱康行靚仔路線
片中周旋於朱康和Stanley之間的Kayan，分享拍攝時竟要搣大髀來忍笑。Stanley表示：我笑得太多，笑到牙骹痛。」朱康在片中以韓風Oppa造型登場，訪問時笑言：「扮Oppa冇難度啦，靚仔路線冇問題。」Stanley搞笑指朱康似韓星宋康昊。
活動另一高潮是5位主角與現場粉絲逐一玩啤牌鬥大遊戲，勝出者獲得電影限定紀念籌碼。難得與演員近距離接觸，粉絲大呼好玩。