賀歲片《麻雀女王追男仔》定檔年廿九上映 尹光唱主題曲《福星高照》 林襄靚樣現MV

電影公司同日宣布得到尹光加持，獻唱主題曲《福星高照》，歌曲更由黎彼得（Peter）出山作詞，為Peter哥相隔逾十年再度出山為電影歌曲執筆！而MV更於平安夜搶先上線，不少得尹光親身登場，而導演葉念琛更代表劇組到錄音現場探班，光B更透過電影公司預祝觀眾生意興隆，而導演葉念琛則預祝觀眾招財進寶，祝願《麻雀女王追男仔》為2025香港電影打響頭炮！

同時，《麻雀女王追男仔》多場電影片段更於《福星高照》MV中首度曝光，高Ling、馬明、家樂、Dada、Bob、玲玲姐、蔡潔、程可為及戴耀明等一眾演員於多場麻雀枱上同枱較量，而台灣人氣啦啦隊女神林襄亦有登場，多個造型尤其吸睛。此外，詹瑞文、泰臣及蝦頭等多位笑星難得聚首一堂。特別一提MV中，不少得幾位上位新生代演員包括主演之一霞姐、YouTuber水野月、「機動電視台」主力何求及「全民造星」許寶恆等驚喜亮相，跟全港觀眾率先拜年！