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娛樂
2024-02-06 11:16:32

賀歲盃｜傳AK江𤒹生孖JER柳應廷與安俊豪擔任嘉賓獻唱

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賀歲盃因疫情停辦四年，今年宣佈在年初四於大球場復辦，

賀歲盃因疫情停辦四年，今年宣佈在年初四於大球場復辦，

由世界明星隊對戰香港明星隊的賀歲盃將於農曆年初四(13)在大球場舉行，今日有報道指主辦邀請了MIRRORJer(柳應廷)AnsonKong(𤒹)，聯同亞洲星光大道出身的安俊豪(Simon）為賽事擔任表演嘉賓。賀歲盃因疫情停辦四年，今年宣佈復辦，門票已於上月18日起公開發售，票價由港幣180 980元不等，但主辧單位暫時未正式公布表演嘉賓名單。

Jer本身是球迷，曾表示希望在大球場等場館表演，若能為賀歲盃亦屬囻夢。 AK曾是中學足球校隊成員，曾表示渴望拍足球題材作品。 安俊豪亦是球迷。

3位表演嘉賓均是波友

前日，阿根廷球王美斯人在國際邁阿密對戰香港隊的表演嘉賓姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)G.E.M鄧紫棋均不算球迷，只有Gareth T.是足球發燒友。今次賀歳盃都3位表演嘉賓都是熱愛足球，Jer讀中學時已開始踢波，更是阿仙奴的忠實擁躉，連打FIFA都是高手，隊友Edan和好兄弟吳林峰都曾是其手下敗獎。AK讀中學時曾加入校隊，多次表示希望MIRROR全團12人能拍攝足球題材的影視作品；Simon因為身材高大，讀書時踢波做守龍門，最近接拍新戲做守龍門角色。

賀歲盃門票由港幣180元 至 980元不等。

賀歲盃門票由港幣180元 至 980元不等。

陳肇麒任香港代表

前日，阿根廷球王美斯人在國際邁阿密對戰香港隊冇落場，令不少球迷失望嗌回水，賽事被球迷噓爆嗌回水。據稱今次世界盃各球星都是獨立簽約，包括首度來港獻技的「羅馬王子」托迪、意大利「金童」迪比亞路、前歐洲及世界足球先生李華度、西班牙神射手大衛韋拿 等而香港足球明星隊代表有陳肇麒（陳七)、山度士、李健和、陳偉豪、歐偉倫等。

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