賀歲盃2024｜傳AK江𤒹生孖JER柳應廷與安俊豪擔任嘉賓獻唱

由世界明星隊對戰香港明星隊的賀歲盃將於農曆年初四(13日)在大球場舉行，今日有報道指主辦邀請了MIRROR成Jer(柳應廷)和AnsonKong(江𤒹生)，聯同亞洲星光大道出身的安俊豪(Simon）為賽事擔任表演嘉賓。賀歲盃因疫情停辦四年，今年宣佈復辦，門票已於上月18日起公開發售，票價由港幣180元 至 980元不等，但主辧單位暫時未正式公布表演嘉賓名單。

3位表演嘉賓均是波友 前日，阿根廷球王美斯人在國際邁阿密對戰香港隊的表演嘉賓姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)和G.E.M鄧紫棋均不算球迷，只有Gareth T.是足球發燒友。今次賀歳盃都3位表演嘉賓都是熱愛足球，Jer讀中學時已開始踢波，更是阿仙奴的忠實擁躉，連打FIFA都是高手，隊友Edan和好兄弟吳林峰都曾是其手下敗獎。AK讀中學時曾加入校隊，多次表示希望MIRROR全團12人能拍攝足球題材的影視作品；Simon因為身材高大，讀書時踢波做守龍門，最近接拍新戲做守龍門角色。

賀歲盃門票由港幣180元 至 980元不等。