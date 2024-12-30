賀歳片《臨時決鬥》玩泰拳 古天樂怒撻加電擊王丹妮

古天樂、梁詠琪(GiGi)、王丹妮、周秀娜等主演的賀歲電影《臨時決鬥》，定於1月28日年廿九上映。導演麥啟光表示，原先打算找替身演出的部分，一眾演員也親身上陣。梁詠琪就透露開鏡前先用一個月去了解泰拳的基本功架。
戲中由古天樂飾演的鍾磊，是歷屆拳王兼出色泰拳教練。為激勵戲中丹妮，古天樂對她嚴厲訓練，施以怒撻、打肚、電擊等，「睇住戲」的梁詠琪亦不忍，丹妮笑言是榮幸，感覺還很爽。古仔表示，相信這是丹妮入行以來拍攝最辛苦的電影。導演亦指：「其實不是林雪(王丹妮飾)接受訓練，是王丹妮接受訓練。」王丹妮說：「我接這部電影時，沒有想過這麼多打戲，有很多場戲也在挑戰王丹妮，可以成就自己，最後得到正面結果。」
周秀娜訓練感氣餒
周秀娜在戲中為了陳湛文亦接受擂台挑戰，她說：「我做泰拳女拳王角色，真係好大壓力，頭兩、三堂訓練頗氣餒，師傅不停糾正我的姿勢，泰拳真係要打真人，開頭唔敢出力，正式拍攝時，我同丹妮不停受傷，與她拍兩天像大戰300回合。」胡子彤說：「當你上到擂台，這三分鐘就只得你一個人，所有事情都是靠自己去面對。打人已經好難，仲要打師母(梁詠琪)，幾鬼驚。拳擊對我說，步入擂台就要完成比賽，無論落後與否都冇得走。」張文傑說：「好多人問我這部動作片準備了甚麼，其實我這三十多年已經準備了。與古仔多次合作，今次是首次對打，感覺興奮。」