賀歳片《臨時決鬥》玩泰拳 古天樂怒撻加電擊王丹妮

古天樂、梁詠琪(GiGi)、王丹妮、周秀娜等主演的賀歲電影《臨時決鬥》，定於1月28日年廿九上映。導演麥啟光表示，原先打算找替身演出的部分，一眾演員也親身上陣。梁詠琪就透露開鏡前先用一個月去了解泰拳的基本功架。

戲中由古天樂飾演的鍾磊，是歷屆拳王兼出色泰拳教練。為激勵戲中丹妮，古天樂對她嚴厲訓練，施以怒撻、打肚、電擊等，「睇住戲」的梁詠琪亦不忍，丹妮笑言是榮幸，感覺還很爽。古仔表示，相信這是丹妮入行以來拍攝最辛苦的電影。導演亦指：「其實不是林雪(王丹妮飾)接受訓練，是王丹妮接受訓練。」王丹妮說：「我接這部電影時，沒有想過這麼多打戲，有很多場戲也在挑戰王丹妮，可以成就自己，最後得到正面結果。」