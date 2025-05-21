資深喜劇演員George Wendt離世 得年76歲 家人要求低調處理死訊

在美國NBC情境喜劇《CHREES》中，飾演Norm Peterson而廣受歡迎的男星George Wendt，昨日傳離世的消息，得年76歲。Wendt的公關同事Melissa Nathan，昨日向《People》雜誌透露，「George Wendt今天早上在家中睡夢中安詳離世。」而其家人要求低調處理其死訊，保護他的隱私。
George Wendt於1948年於芝加哥出生，是家中9個孩子之一，他從當地的大學輟學後，到其父親開設地產公司任職，辦公室工作，之後從洛克赫斯特學院畢業。 1974年，他開始在芝加哥喜劇劇團演出，並與女演員Bernadette Burkitt結婚，婚後育有3個孩子。
1982年，George Wendt開始出演《CHREES》而大受歡迎，成為這部電視劇的3位演員之一1他還在《CHREES》的第一部衍生劇《The Tortellis》、《Wings》演出。Wendt憑藉Norm Peterson這角色，6次獲得艾美獎的提名。此外，他還演出過多部電視劇，包括《宋飛正傳》、《阿森一族》(聲演Norm Peterson)，電影作品則有《逢凶化吉滿天飛》、《廢柴經紀人》和《辣妹世界》。
George Wendt還活躍舞台，他在百老匯劇目《Hairspray》中，反串扮演Edna Turnblad的角色，又在《寶貝狗開心救聖誕》中扮演聖誕老人。2023 年，他參加了《The Masked Singer》(蒙面歌手)，並在同年的艾美獎頒獎典禮上，與《CHREES》的演員同台演出，引起轟動。