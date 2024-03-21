資深電影人錢小蕙證黃精甫非抄襲 公開《周處除三害》創作始末

由香港導演黃精甫執導、阮經天主演的台灣電影《周處除三害》，最近在內地上映20天已破5.39億人民幣票房佳績，在各大電影平台取得極高評價，昨日更宣布於內地映期會延長至4月30日。



《周處除三害》去年10月及11月分別在台灣與香港上映，可惜當時卻捲入抄襲風波，台灣導演錢人豪指控黃精甫抄襲了他之前撰寫的劇本《無法無天》，本月18日向台北地方法院遞交聲請狀，要求對黃精甫和製片公司「一種態度」執行財產訴訟保全。抄襲爭議於過去半年一直未有平息，黃精甫曾經發表聲明，解釋後更揚言不再回應相關指控，不過香港資深電影人錢小蕙(Amy Chin)昨日透過Facebook表示：「我絕對相信我比誰都清楚此故事的創作源頭。」對於當初得悉錢人豪指黃精甫抄襲了他的劇本時，錢小蕙坦言「簡直難以置信」，亦撰文公開了自己知道有關《周處除三害》的創作始末。

電影《周處除三害》引用古文典故，是套結合黑幫復仇的犯罪動作片。錢小蕙表示，於1997年中，聽到導演陳慶嘉說他與陳嘉上導演想改「周處」的故事，加了醫生說謊告訴「周處」患了絕症勸他自首的細節，錢小蕙續說：「當時我把此事告訴了劉國昌，他很喜歡，因此我問陳慶嘉他和嘉上的『仝人公司』還會否開拍，他告訴我，他們以此意念拍攝了另一部電影《野獸刑警》，所以問過嘉上之後，他同意劉國昌去改編周處，一來周處是典故，誰人都可改，上述絕症情節，他們也願意無條件給劉導演採用。」可惜，之後劉導演未有將「周處」寫成劇本，錢小蕙還記得過了幾年之後，對方再次提出改編，並再次替他問陳慶嘉，而他和陳嘉上也大方同意。